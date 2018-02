Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović je s Koprčani uspešno začel skupinski del Pokala EHF. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Koprčani s polnim izkupičkom iz Helsinkov

V četrtfinale peljeta dve mesti

10. februar 2018 ob 19:09

Helsinki - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Kopra 2013 so skupinski del Pokala EHF začeli z zmago (32:27) nad finskimi Cocksi iz Helsinkov. Najboljši strelec Koprčanov je bil Dani Zugan z osmimi goli.

Izbranci slovenskega selektorja in trenerja Kopra Veselina Vujovića so bili v začetku dvoboja - tudi zavoljo ostrega sodniškega kriterija portugalskega para Freitas/Carvalho in številnih izključitev - v zaostanku, a primanjkljaj nikoli ni znašal več kot za dva gola. V 19. minuti so po dveh golih Nina Grzentiča izenačili na 9:9, do konca polčasa pa imeli popoln nadzor na igrišču in se po bojeviti predstavi na veliki odmor odpravili z dvema goloma prednosti (16:14).

V drugem polčasu se je nadaljevala koprska prevlada, že v četrti minuti nadaljevanja so svojo prednost pred 1100 gledalci podvojili (19:15), v 39. minuti pa povišali na 21:16. V 44. minuti je domača klop - pri vodstvu Kopra s 24:19 - zahtevala minuto odmora, a ta ni prinesla nobenih premikov na igrišču. Koprčani so bili vselej za korak pred tekmeci iz dežele tisočerih jezer in so v kali zatrli vse njihove poskuse po morebitnem preobratu.

Že omenjeni Zugan je dosegel osem golov, sedem jih je dodal Nino Grzentič.

Koper bo v naslednjem krogu, v soboto, 17. februarja, gostil Göppingen.

ROKOMET (M)



POKAL EHF



SKUPINA C, 1. krog



COCKS - KOPER 2013 27:32 (14:16)

Cocks: Zajcev, Bačko 5, Udd, Pacikalik, Tamminen 1, Županjac 1, Syrjälä 2, Sjöman, Rönnberg 11, Nenita 3, Alander, Kovalenko 1, Morkunas, Westerlund, Basarić 2, Citov 1.

Koper 2013: Vončina, Kocjančič, Grzentič 7, Vlah 3, Matijaševič, Postogna, Moljk 3, Zugan 8, Rapotec, Sokolič 4, Guček 1, Sever 1, Planinc 4, Stopar 1, Bratkovič.

Sedemmetrovke: 4/4; 4/6

Izključitve: 10 min; 14 min



Sobota ob 19.30:

GÖPPINGEN - NEXE



V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.

A. V.