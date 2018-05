Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rokometašice Krima Mercatorja, nove stare državne prvakinje. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Krimovke brez poraza do n... Dodaj v

Krimovke do 23. naslova brez poraza

Na zadnji tekmi sezone nova visoka zmaga

16. maj 2018 ob 21:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so še 23. v zgodovini osvojile naslov državnih prvakinj. Na zadnji tekmi sezone so s 37:22 gladko odpravile ekipo Z'dežele.

S tem so naziv najboljših v državi osvojile brez enega samega poraza. Krimovke so v samostojni Sloveniji osvojile 23 naslovov, tri so jih v letih 1992, 1993 in 1994 osvojile rokometašice Olimpije, leta 2016 so bile najboljše Zagorjanke.

Na zadnji tekmi sezone so gostiteljice brez večjih težav odpravile Z'dežele. Na Galjevici so že ob polčasu vodile za šest zadetkov, vodstvo so v nadaljevanju le še povečale. Pri domačem kolektivu je bila najbolj razpoložena Nina Zulič, ki je dosegla sedem zadetkov, po pet sta jih prispevala Tamara Mavsar in Alja Koren. Za gostje je sedem zadetkov dosegla Eleonora Kodele, po štiri Tajana Ilič Šauperl in Katarina Regner.

1. A DRL, končnica, mesta od 1 do 4



6. krog:

KRIM MERCATOR - Z'DEŽELE 37:22 (17:11)

Sobota:

KRKA - ZAGORJE



Lestvica: Krim 48, Zagorje 33, Z'Dežele 29, Krka 23.

Vse državne pravkinje v rokometu:

2017/18 - Krim

2016/17 - Krim

2015/16 - Zagorje

2014/15 - Krim

2013/14 - Krim

2012/13 - Krim

2011/12 - Krim

2010/11 - Krim

2009/10 - Krim

2008/09 - Krim

2007/08 - Krim

2006/07 - Krim

2005/06 - Krim

2004/05 - Krim

2003/04 - Krim

2002/03 - Krim

2001/02 - Krim

2000/01 - Krim

1999/00 - Krim

1998/99 - Krim

1997/98 - Krim

1996/97 - Krim

1995/96 - Krim

1994/95 - Krim

1993/94 - Olimpija

1992/93 - Olimpija

1991/92 - Olimpija

