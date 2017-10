Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 20-letna Tjaša Stanko, ki se je vrnila v moštvo Krima po lažji poškodbi, je v svojem premiernem nastopu v Ligi prvakinj dosegla devet golov. "Sem zadovoljna z debijem in zmago. Točke so ostale doma. Tekma je bila napeta, dobra za gledalce, malo manj dobra za naše živce, ampak pomembno je, da smo iztržile dve točki," je povedala Zagorjanka. Foto: BoBo Sorodne novice Krimovke proti Dankam po prvo zmago Dodaj v

Krimovke na krilih Stankove in Marinčkove strle Danke

Tjaša Stanko dosegla devet golov

14. oktober 2017 ob 16:52,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja se veselijo prve zmage v novi sezoni Lige prvakinj, potem ko so na Kodeljevem s 27:26 ugnale danski Nyköbing Falster.

Krimovke so dobro začele tekmo in si v prvem polčasu priigrale že tri gole prednosti. A Danke so do odmora izničile prednost (15:15).

Krimovke so po odmoru v 37. minuti ušle na 20:16, tako da je je danska klop vzela minuto odmora. Ta je pomagala, saj so gostje v nadaljevanju ujele krimovke. V 51. minuti je namreč Sarah Iversen zadela za 23:23, malo kasneje pa je Ayaka Ikehara zadela za prvo vodstvo Nyköbinga na tekmi.

Stanko, Tsakalou in Marinček prevesile tehtnico

Domače so vrnile z dvema goloma, a za kakšen gol prednosti več napravile nekaj napak. V 57. minuti so izsilile izključitev, po kateri je z devetimi goli najboljša strelka tekme Tjaša Stanko s sedmih metrov zadela za 26:26. Lamprini Tsakalou je zatem srečno prišla do žoge in jo zabila za vodstvo s 27:26. Ob koncu je svoje dodala še vratarka Miša Marinček, ki je ubranila zadnja dva danska napada, tako da se je slavje na Kodeljevem lahko začelo.

Uroš Bregar, trener Krim Mercatorja: "V napadu imamo veliko, veliko problemov. Nismo takšni, kot bi morali biti. V obrambi smo vedeli, da moramo igrati agresivno, se moramo boriti, priti v prekršek. Probleme smo imeli z menjavo, ker igrajo res hitro. Nismo si mogli privoščiti rotacij. Res je, da smo se na koncu trudili in se borili ter imeli veliko športne sreče. Če je ne izzoveš, je ne moreš dobiti. Vratarki sta bili v drugem polčasu super in z nekaj trilerja smo tekmo pripeljali do konca."

Krim bo v naslednjem krogu 25. oktobra gostoval pri Gdynii.

LIGA PRVAKINJ



2. KROG

Skupina A



KRIM MERCATOR - NYKÖBING FALSTER

27:26 (15:15)

Krim Mercator: Benko 3, Gomilar Zickero, Abina, Barič 2, Beganović 1, Stanko 9 (4), Marinček, Zulić 1, Koren 2, Pandžić, Gregorc, Adler, Tsakalou 5, Amon, Perederij 3, Despotović 1.

Nyköbing: Nielsen 1, E. Westberg 1, J. Westberg 3, Merg, Iversen 5, Soerensen, Lagerquist, Ikehara 5, Pedersen 4, Olsen, Greve, Wallen, C. Kristiansen, K. Kristiansen 7 (2).

Sedemmetrovke: 4/4; 2/2

Izključitve: 2 min; 10 min

VISTAL GDYNIA - CSM BUKAREŠTA

23:34 (9:18)

Vrstni red: Bukarešta 4, Nyköbing in Krim 2, Gdynia brez točk.



Skupina B, nedelja:

BREST - GYÖR

MIDTJYLLAND - ROSTOV DON



Skupina C, sobota:

FERENCVAROS - LARVIK

Nedelja:

THÜRINGER - VARDAR



Skupina D, sobota:

KRISTIANSAND - BUDUČNOST

BIETIGHEIM - METZ

A. V.