Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Krimovke želijo izpolniti osnovni cilj - uvrstitev med najboljših 12 v Ligi prvakinj. Foto: BoBo Poljakinje čakajo prve točke, tako da bodo šle na nož doma proti nam. Mi smo se že pred tem osredotočile nase in v tem slogu nadaljujemo. Miša Marinček Miša Marinček ima nekaj težav z gležnjem. Foto: BoBo Dodaj v

Krimovke po poln izkupiček točk na Poljsko

Stefanišinova namesto Pandžićeve

25. oktober 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes ob 18.30 igrale tekmo 3. kroga Lige prvakinj. Ljubljančanke bodo gostovale na Poljskem pri Gdynii.

Ta je po dveh krogih še brez točke, a v ljubljanskem taboru opozarjajo, da jih ne gre odpisati. Slovenke si želijo zmago, ki bi pomenila velik korak k izpolnitvi osnovnega cilja - uvrstitvi med 12 najboljših ekip.

V lovu na poln izkupiček točk

Krimovke so po nepopolnem 3. krogu z zmago in porazom ter z dvema točkama na tretjem mestu skupine A. Na prvih dveh mestih sta CSM Bukarešta in danski Nykoebing s po štirimi točkami s treh tekem. Z zmago na Poljskem bi se izbranke Uroša Bregarja točkovno pridružile favoriziranima ekipama ter se hkrati oddaljile od četrtega mesta, ki pomeni konec Lige prvakinj.

Stefanišinova namesto Pandžićeve

Bregarja veseli, da bo bržčas že na Poljskem lahko računal na Elizabeth Omoregie, ki se po poškodbi kolena vrača v ekipo. Na Poljskem pa zaradi poškodbe ni vratarke Amre Pandžić, namesto nje je v ekipi izkušena Sergeja Stefanišin.

Marinčkov prva vratarka

Prva vratarka pa bo Miša Marinček, ki ima sicer tudi nekaj težav s poškodbo gležnja. "Poljakinje čakajo prve točke, tako da bodo šle na nož doma proti nam. Mi smo se že pred tem osredotočile nase in v tem slogu nadaljujemo. Ne pričakujem nič drugega, kot da igramo srčno in borbeno kot doma in da osvojimo ti točki," pravi Marinčkova.

Tekmo v športni dvorani Widowiskowa bosta sodila Madžara Peter Herczeg in Peter Südl.

Liga prvakinj, 3. krog, skupina A

Danes ob 18.30:

VISTAL GDYNIA - KRIM MERCATOR

NYKÖBING FALSTER - CSM BUKAREŠTA

25:22 (13:14)

Vrstni red: Bukarešta in Nyköbing po 4, Krim 2, Gdynia brez točk.

M. L.