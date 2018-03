Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rokometašice Krima so bile dvakrat evropske prvakinje, nato pa je klub izgubil stik z evropskim vrhom. Kaže, da se zdaj počasi spet prebija tja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Krimovke prihodnjo sezono v boj za evropski vrh

V klub prihajata okrepitvi iz Angole

26. marec 2018 ob 19:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izkušeni angolski reprezentantki Azenaide Danila José Carlos in Magda Alfredo Cazanga bosta v prihodnji sezoni okrepili rokometašice Krima Mercatorja, ki bodo, izdatno okrepljene na zunanjih položajih, odkrito napadle evropski vrh.

"V klubu smo izredno veseli in ponosni, da nam je uspelo ekipo za prihodnjo tekmovalno sezono okrepiti z dvema vrhunskima in zelo izkušenima rokometašicama. Še posebej veseli to, da bomo na položaju desne zunanje končno imeli pravo levoroko ostrostrelko. V klubu verjamemo, da bomo na evropskem prizorišču z njima lažje naredili korak naprej," je povedala Deja Doler Ivanović, članica IO-ja Krima Mercatorja.

Angola v rokometu slovi kot ena najrazvitejših afriških držav. Od olimpijskih iger leta 1996 so ves čas del največjega športnega tekmovanja. Nazadnje so se v Riu (po odmevnih zmagah nad Romunijo in Črno goro) uvrstile v četrtfinale, kjer so jih ustavile poznejše olimpijske prvakinje Rusinje.

Novi krimovki sta trenutno soigralki tudi v najtrofejnejšem angolskem klubu Atlético Petróleos de Luanda, seznam uspehov tega kluba je res impresiven. V svojih vitrinah imajo tudi 21 pokalov za državnega prvaka in 19 trofej afriškega prvaka.

Obe rokometašici veljata za najizkušenejši reprezentantki, Azenaide, levoroka ostrostrelka, je z 209 zadetki najboljša strelka izbrane vrste. Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji sta se pomerili tudi proti slovenski izbrani vrsti. Naša dekleta so slavila z 32:25, angolski reprezentantki pa sta skupaj dosegli 11 zadetkov.

