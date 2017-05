Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović je predstavil seznam igralcev, na katere računa na tekmah s Švico in Portugalsko. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leban, Verdinek in Žabič novinci na Vujovićevem seznamu

14. junija s Švico, 17. junija s Portugalsko

29. maj 2017 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred slovensko rokometno reprezentanco sta odločilni tekmi za nastop na EP-ju 2018 na Hrvaškem, selektor Veselin Vujović pa je razkril seznam kandidatov za junijska obračuna s Švico in Portugalsko.

Nova imena na seznamu so Patrik Leban, Matic Verdinek in Igor Žabič. Slovenija je po štirih odigranih tekmah v skupinskem delu na tretjem mestu. Za vodilno Nemčijo, ki si je že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, zaostaja za pet, za drugouvrščeno Portugalsko pa za dve točki. Slovenija se bo 14. junija pomerila s Švico v Schaffhausnu, s Portugalsko pa 17. junija v Kopru. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili dve najboljši izbrani vrsti iz skupine 5.

Slovenski rokometaši bodo priprave pričeli 5. junija v Zrečah, do 10. junija pa bodo vadili brez Marka Bezjaka, Primoža Prošta in Jureta Dolenca, ki imajo klubske obveznosti v Nemčiji oziroma Franciji. V sklopu priprav bodo odigrali dve prijateljski tekmi s Črnogorci, prva bo 8. junija v Škofji Loki, druga pa dan kasneje v Šmartnem pri Litiji.

Vujovićev seznam:

- vratarji: Urh Kastelic (Pick Szeged), Matevž Skok (Zagreb), Klemen Ferlin (Gorenje Velenje) in Primož Prošt (Göppingen);

- krilni igralci: Blaž Janc, Tilen Kodrin (oba Celje Pivovarna Laško), Mario Šoštarič (Pick Szeged), Darko Cingesar (Zagreb), Gašper Marguč (Veszprem) in Matic Verdinek (Maribor Branik);

- zunanji igralci: Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Montpellier), Jan Grebenc, Nik Henigman, Patrik Leban (vsi Riko Ribnica), Miha Zarabec, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (vsi Celje Pivovarna Laško), David Miklavčič (Zagreb) in Nejc Cehte (Gorenje Velenje);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabič (Sporting).

T. O.