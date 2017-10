Liga prvakinj: Bukarešta - Krim Mercator (polčas 15:7)

Krimovke pestijo poškodbe

7. oktober 2017 ob 19:04,

zadnji poseg: 7. oktober 2017 ob 19:38

Bukarešta - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja novo sezono Lige prvakinj odpirajo z gostovanjem pri Bukarešti, ki je v lanski sezoni osvojila tretje mesto.

Romunke tudi v letošnji sezoni sodijo med favoritinje. Ljubljanska zasedba je v romunsko prestolnico prišla oslabljena. Tamara Mavsar je zaradi strganih križnih vezi na bolniški do marca prihodnje leto, medtem ko sta nastopa Tjaše Stanko in Elizabeth Omoregie.

Krimovke so dobro začele tekme in povedle z 2:0. A nato so domačinke dosegle štiri zadetke zapored in v nadaljevanju le še stopnjevale tempo. Krimovke jim niso bile kos ne v obrambi ne v napadu, tako da se je prednost Romunk še stopnjevala.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ

1. KROG



Skupina A, danes ob 19.00:

CSM BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR -:- (15:7)

NYKÖBING FALSTER - VISTAL GDINYA 27:21 (14:10)

Skupina B, danes:

ROSTOV DON - BREST

GYÖR - MIDTJYLLAND



Skupina C:

VARDAR - FERENCVAROS 34:31 (20:11)

Danes:

LARVIK - THÜRINGER

Skupina D, danes:

BUDUČNOST - BIETIGHEIM

Nedelja, 8. oktobra:

METZ - KRISTIANSAND

A. V.