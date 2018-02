Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kako uspešen bo Krim na Danskem? Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Bregar: S slovensko trmo do druge zmage nad Midtjyllandom

Krim na Danskem brez Abine, vprašljiva Tsakalou

23. februar 2018 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo ob 15.00 skušale še drugič v letošnji sezoni premagati Midtjylland in se s tem nekoliko približati uvrstitvi v četrtfinale lige prvakinj.

A zalogaj v 4. krogu drugega dela lige prvakinj (Krim v skupini 1 zaseda peto mesto) na Danskem bo vse prej kot lahek. Krimovke so v drugem delu po zmagi nad Midtjyllandom izgubile proti favoriziranima Rostovu Donu in Györu. Na Danskem bodo slovenske prvakinje gostovale brez Ane Abine, ki je pred dnevi doživela prometno nesrečo (k sreči brez posledic), zaradi zvina gležnja pa je vprašljiv nastop Lamprini Tsakalou.

"Zavedamo se kakovosti Midtjyllanda"

"Imamo možnosti, da bi si z zmago odprli možnosti za napredovanje, ampak zavedamo se kakovosti Midtjyllanda. Spet bo treba ustaviti Veronico Kristiansen in Louise Burgaard, v vratih pa premagati zelo dobro Sabine Englert. Če bomo res vsi na visoki ravni, potem se lahko nadejamo dobrega rezultata. V tej sezoni smo z danskimi ekipami odigrali tri tekme in imamo razliko v danih in prejetih zadetkih nič. Torej imamo določeno raven, kakovost, želim si tudi, da bi pokazali slovensko trmo in garali vseh 60 minut," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal trener Krima Uroš Bregar.

Napovedan poletni odhod Kristiansenove povzročil nekaj razprtij

V taboru danskega tekmeca so v zadnjem času imeli nekaj pretresov, predvsem zaradi potrjenega poletnega prestopa po letošnji sezoni Kristiansenove v Györ. "Midtjylland nima toliko premora kot mi, dansko prvenstvo je eno boljših na svetu. Midtjylland je kar nekaj tekem izgubil, včeraj pa premagal Randers z 28:22. Težave so imeli tudi v ekipi, ker Kristiansenova odhaja v Györ in so bile neke razprtije oziroma nekaj porušenih odnosov," je razložil Bregar in dodal.

"Zelo resna ekipa, ki ve, kaj hoče"

"Toda jaz jih še vedno spoštujem, predvsem Kristiansenovo, ki je ena najboljših zunanjih igralk v napadu in obrambi, tu je tudi Burgaardova, pa še Helene Fauske in Tonje Loeseth, obe Norvežanki. Vemo, da je Norveška ena največjih rokometnih dežel, to so zelo tehnično dovršene igralke. Imajo še špansko krožno napadalko Judith Sans Serra ... Midtjylland je že od leta 2012 neka stalnica ženskega rokometa. Je zelo resna ekipa, ki ve, kaj hoče."

Marinček: Ne dovoliti neizsiljenih napak

Kapetanka Miša Marinček pa meni: "Kot je trener rekel, imamo vse karte v svojih rokah. Morali bomo pokazati svojo najboljšo igro, če hočemo odpreti vrata za naprej. Osredotočiti pa se moramo nase. Vemo, da lahko igramo z njimi, to nas motivira za v nedeljo. Zaustaviti moramo njihove najboljše strelke, predvsem pa osredotočeno igrati v napadu in ne dovoliti preveč neizsiljenih napak."

V skupini 1 z 11 točkami vodi CSM Bukarešta, Györ ima točko manj, Rostov Don je pri devetih točkah, Nykoebing pri petih, Krim pri štirih in Midtjylland pri treh.

LIGA PRVAKINJ - DRUGI DEL, skupina 1, 4. krog



Nedelja ob 15.00:

MIDTJYLLAND - KRIM MERCATOR



Sobota:

ROSTOV DON - NYKÖBING FALSTER



Ponedeljek:

GYÖR - CSM BUKAREŠTA

Vrstni red: Bukarešta 11, Györ 10, Rostov 9, Nyköbing 5, Krim Mercator 4, Midtjylland 3.

Ž. K.