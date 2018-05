Grosova in Stankova med rokometno smetano

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana Gros je bila razglašena za najboljšo igralko Lige prvakinj na položaju desne zunanje. Foto: EPA Sorodne novice Krimovke petindvajsetič pokalne prvakinje Dodaj v

11. maj 2018 ob 18:08,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 18:10

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rokometašica Ana Gros, ki igra za Metz, je bila uvrščena v idealno sedmerko Lige prvakinj, medtem ko je bila Tjaša Stanko (Krim Mercator) razglašena za najboljšo mlado igralko.

Ekipo sezone so izbrali navijači in izbrani novinarji iz 12 držav. V ekipi sezone 2017/18 so tako vratarka Kari Aalvik Grimsboe (Nor/Györ), levo krilo Siraba Dembele (Fra/Rostov-Don), leva zunanja Cristina Neagu (Rom/CSM Bukarešta), srednja zunanja Veronica Kristiansen (Nor/Midtjylland), krožna napadalka Dragana Cvijić (Srb/Vardar), desna zunanja Ana Gros (Slo/Metz) in desno krilo Julija Managarova (Rus/Rostov-Don).

Najboljša obrambna igralka je Zsuzsanna Tomori (Mad/Györ), najboljša mlada igralka Tjaša Stanko (Slo/Krim Mercator), najboljši trener pa Ambros Martin (Špa/Györ).

Zaključni turnir v Budimpešti se bo začel v soboto ob 15.15 s tekmo CSM Bukarešta - Györ, ob 18.00 bo na sporedu še drugi polfinale, in sicer Rostov Don - Vardar. Od Slovenk bo na turnirju igrala le Barbara Lazović (Vardar).

LIGA PRVAKINJ



ZAKLJUČNI TURNIR, Budimpešta



POLFINALE

Sobota ob 15.15:

GYÖR - CSM BUKAREŠTA

Ob 18.00:

VARDAR - ROSTOV DON



Tekma za 3. mesto bo v nedeljo ob 15.15, finale pa ob 18.00.

A. V.