Liga prvakinj: Thüringer - Krim Mercator (2. polčas)

Zadnja tekma prvega dela Lige prvakinj

17. november 2018 ob 15:30,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 16:19

Nordhausen - MMC RTV SLO

Na prvi medsebojni tekmi doma so Krimovke nemško ekipo premagale s 27:20.

Bregar si predvsem želi, da bi ponovili obrambo z omenjenega obračuna: "Želimo si ponoviti obrambo s prve tekme, če bi to ponovili, bi bilo super. Je pa res, da ta zadnja tekma njim veliko prinaša, in sicer napredovanje v drugi del. Nam pa tudi veliko, če zmagamo, prenesemo točke, ki smo jih osvojili, če izgubimo pa prenesemo le dve."

V skupini C po petih tekmah vodi evropski prvak Györ z maksimalnimi desetimi točkami, Krim jih ima pet, Podravka tri, Thüringer pa je pri dveh.

Ob Györu in Krimu so si iz drugih skupin drugi del tekmovanja že zagotovili Metz, Budućnost, Odense, Rostov-Don, Brest, Koebenhavn, Bukarešta, Ferencvaros in Kristiansand.