Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Igralke Györa bodo imele v nedeljo pred domačimi navijači priložnost, da ubranijo naslov v Ligi prvakinj. Foto: EPA Sorodne novice Grosova in Stankova med rokometno smetano Dodaj v

Za rokometno krono Györ in Vardar

Barbara Lazović dosegla tri gole

12. maj 2018 ob 20:38

Budimpešta - MMC RTV SLO

Rokometašice Györa in Vardarja so finalistke zaključnega turnirja Lige prvakinj, ki ga gosti Budimpešta. Prve so s 26:20 premagale Bukarešto, druge pa s 25:19 Rostov Don.

Branilke naslova iz Györa so dobile polčas z 12:10, nato pa v drugem suvereno tekmo pripeljale do konca. Pri Györu je bila najbolj učinkovita Nizozemka Cornelia Groot s sedmimi, pri ekipi iz Bukarešte pa Romunka Cristina Neagu s šestimi goli.

V drugi tekmi je Vardar na krilih Andree Penezić in Andree Lekić, nekdanjih igralk Krima, ki sta dosegli po sedem golov, strl ruske prvakinje. Slovenska reprezentantka Barbara Lazović je za Vardar zabila tri gole.

ROKOMET, Liga prvakinj



ZAKLJUČNI TURNIR, Budimpešta



POLFINALE



GYÖR - CSM Bukarešta 26:20 (12:10)

Groot 7; Neagu 6.



VARDAR - Rostov Don 25:19 (10:7)

Penezić in Lekić 7, Lazović 3; Ilina 5.



Tekma za 3. mesto (15.15) in finale (18.00) bosta v nedeljo.

A. V.