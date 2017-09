Liga prvakov: Aalborg - Celje Pivovarna Laško 18:18 (2. polčas)

Celjani po prve točke v letošnji Ligi prvakov

24. september 2017 ob 16:41,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja PL skušajo prve točke v letošnji Ligi prvakov osvojiti na gostovanju pri Aalborgu. Tekma se je začela ob 16.50.

Celjska ekipa je srečanje začela odlično, narekovali so igro, v 14. minuti so si priigrali že štiri gole naskoka (8:4). Nato so sledile slabe minute varovancev Branka Tamšeta, kar šest minut niso dosegli gola. Danci so izkoristili napake Celjanov, v 25. minuti so izenačili na 11:11, nato pa so prešli tudi v vodstvo, ki so ga do odhoda na odmor povečali na +2 (15:13).

"Mi želimo na Danskem igrati naš rokomet, kot ga gojimo ves čas. Torej trdna obramba s hitrimi prehodi v napad in pa visoka disciplina v igri s hitrim vračanjem. Naš cilj je vsekakor dobiti to tekmo. Zavedamo se, da igramo v gosteh in da nas čaka zelo zahtevna tekma, vendar moramo na Dansko oditi z mislijo in željo po zmagi," je pred tekmo povedal trener Celjanov, Branko Tamše.

Tudi Danci so v 1. krogu ostali praznih rok, saj so klonili pri Flensburgu (30:27).

Drugi slovenski predstavniki, rokometaši velenjskega Gorenja so včeraj slavili pri Dinamu iz Bukarešte (26:27), s čimer nadaljujejo zmagovit uvod v Ligo prvakov.

LIGA PRVAKOV, 2. KROG

Skupina B

Danes ob 16.50:

AALBORG - CELJE PL

-:- (15:13)

Danes:

KIELCE - KIEL

PSG - MEŠKOV BREST

Odigrano včeraj:

VESZPREM - FLENSBURG 28:27 (15:14)

Vrstni red: Veszprem, Flensburg, Meškov Brest in PSG 2, Aalborg, Kielce, Kiel in Celje brez točk.

Skupina C

Danes:

ADEMAR LEON - KADETTEN

Odigrano včeraj:

DINAMO BUKAREŠTA - GORENJE VELENJE 26:27 (10:9)

ELVERUM - SKJERN 27:32 (11:17)

Vrstni red: Skjern in Gorenje 4, Kadetten 2, Ademar, Elverum, Dinamo 0 točk.

Skupina A

Odigrano včeraj:

RHEIN NECKAR LÖWEN - WISLA 31:27 (13:13)

VARDAR - NANTES 27:23 (14:10)

BARCELONA - KRISTIANSTAD 31:29 (15:12)

ZAGREB - PICK SZEGED 23:28 (12:17)

Vrstni red: Vardar 4, Barcelona in RNL 3, Pick Szeged in Nantes 2, Zagreb in Kristianstad 1, Wisla brez točk.

Skupina D

Danes:

METALURG - BEŠIKTAŠ

SPORTING - MOTOR ZAPOROŽJE



Odigrano včeraj:

ČEHOVSKI MEDVEDI - MONTPELLIER

24:28 (13:14)

Vrstni red: Montpellier 4, Zaporožje, Sporting 2, Bešiktaš, Metalurg in Č. medvedi 0.

D. S.