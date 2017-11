Liga prvakov: Celje Pivovarna Laško - Kiel (2. polčas)

Tekma se je začela ob 17. uri

19. november 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 18:02

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši se po zmagi nad Kielom prejšnji teden v Ligi prvakov znova merijo z nemško ekipo. Tekma v dvorani Zlatorog se je začela ob 17. uri.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so konec preteklega tedna priredili prvovrstno presenečenje in spravili na kolena igralce iz Kiela.

"Naša zmaga v Nemčiji je gotovo bila senzacija, vendar glede na videno je bila popolnoma zaslužena v vsakem pogledu. Sam način igre, borba, razmišljanje vseh, ki so bili na razpolago, je bilo tisto, ki je tlakovalo pot do zmage. Ta je predvsem v glavah premagala določeno oviro oziroma dala potrditev, da je tisto, kar delamo in za kar se trudimo na vsakem treningu, prava pot. Seveda se zavedamo, da to še ni končni uspeh oziroma cilj, je bila pa potrditev. Pred nami je nova tekma, isti nasprotnik, ki je še vedno favorit, saj gre za velik ustroj, ki se ni mogel načuditi našemu uspehu v Kielu. V športu je vse mogoče, seveda ne iz tedna v teden. Ta zmaga je tudi spodbodla Kiel, ki se bo zdaj želel oddolžiti tu v Zlatorogu, in to seveda ni voda na naš mlin," je povedal trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše pred današnjo tekmo.

Celjska zasedba bi z morebitno zmago naredila viden korak k uvrstitvi v osmino finala. Vanj se bo po prvem delu tekmovanja uvrstilo šest ekip iz elitne skupine B.

Celjani ne popuščajo

Nemci so v Celju začeli silovito, po osmih minutah igre so imeli dvojno prednost (4:8). Kiel je vodil že za pet golov (4:9). Po strelskem mrku je za Celje zadel Dušebajev (5:9). Ravno on je sprožil močan strel od daleč in zadel, gol je prispeval še njegov soigralec in Celjani so zaostajali le še za dva zadetka (8:10). Celjani so se približali z delnim izidom 4:1. Kiel je zaigral bolje in hitro je spet imel pet golov naskoka (8:13). Celjani so se na krilih domačih navijačev ponovno vrnili (11:13), a je Kiel hitro spet zbežal (11:15). Vztrajni Celjani so ob koncu prvega polčasa zaostajali le še za gol (14:15).

Celjani so hitro v drugem polčasu izenačili (15:15). Izenačeno je bilo tudi v nadaljevanju, po tem, ko je zadel Gal Marguč (18:18). Tilen Kodrin je v 40. minuti Celje prvič popeljal v vodstvo (19:18).

LIGA PRVAKOV, 8. KROG

SKUPINA B

Danes ob 17.00:

CELJE PL - KIEL

-:- (14:15)

FLENSBURG - MEŠKOV BREST

KIELCE - AALBORG 28:27

VESZPREM - PSG 24:29

Vrstni red: PSG 14, Veszprem 11, Flensburg 10, Kielce 8, Meškov, Kiel in Celje PL po 5, Aalborg 2.

SKUPINA C

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAR. 33:29

KADETTEN - ADEMAR LEON 23:24

SKJERN - ELVERUM

Vrstni red: Skjern, Gorenje in Ademar po 10, Elverum 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

SKUPINA A

VARDAR - RHEIN NECKAR 30:26

PICK SZEGED - BARCELONA

NANTES - ZAGREB

WISLA PLOCK - KRISTIANSTAD



Vrstni red: Vardar 15, RNL 11, Barcelona 10, Nantes 9, Pick Szeged 7, Kristianstad 3, Zagreb 2, Wisla 1 točka.

SKUPINA D

BEŠIKTAŠ - METALURG 32:29

MOTOR ZAPOROŽJE - SPORTING 32:29

MONTPELLIER - ČEH. MEDVEDI



Vrstni red: Montpellier 14, Zaporožje 11, Bešiktaš 7, Sporting 6, Metalurg 5, Čehovski medvedi 3.

D. S.