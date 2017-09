Liga prvakov: Celje PL - Kielce (57' 28:26)

V lanski sezoni Celjani zmagali s 34:33

30. september 2017 ob 16:00

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 20:25

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v 3. krogu Lige prvakov gostijo poljske prvake Vive Kielce, za katere igrajo trije Slovenci Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc.

Celjani so pogumno odprli tekmo, Gal Marguč je tako v 6. minuti zabil za 3:2. Trener domačih Branko Tamše je v začetno postavo v napadu nekoliko presenetljivo uvrstil Danija Dušebajeva, medtem ko je Borut Mačkovšek igral le v obrambi. Moštvi sta precej grešili, tako da je bil izid po 15 minutah "le" 5:5. Sledile so minute pivovarjev, ki so v 18. minuti prvič povedli s +3 (8:6). Dvakrat zapored je zadel Luka Mitrović. Celjska obramba na čelu z razpoloženim vratarjem Urbanom Lesjakom je delovala odlično. Lesjak je ubranil kar nekaj "zicerjev". Na drugi strani so njegovi soigralci v napadu pridno zadevali. Dušebajev je v 25. minuti zabil za 12:8, kar je bila najvišja prednost dotlej. A to še ni bilo vse. Malo kasneje je Jan Jurečič (po novi uspešni obrambni akciji) v protinapadu povišal na 14:9, Mitrović pa s strelom od daleč na 15:9. Polčas se je končal s 16:12. Gal Marguč je dosegel štiri gole.

Celjani ostali brez Mačkovška

Kielce je drugi del odprlo s precej bolj čvrsto obrambo. Prednost Celjanov je hitro kopnela in Manuel Štrlek je v 35. minuti približal goste na 19:18. Pri izidu 21:20 sta švedska sodnika še tretjič na tekmi - sumljivo - izključila Mačkovšek, kar je pomenilo rdeč karton. Približno 3.000 navijačev je Švedoma namenilo salve žvižgov. Nad sodnikoma so se sicer že pred tem razburjali tudi Poljaki.

Domači odbili nalet Kielc

V 45. minuti je Marguč s sedemmetovke zadel na 22:20, malo kanseje pa je Aljaž Pajntar, ki je vstopil namesto Lesjaka, ubranil sedemmetrovko Draku Djukiću. In ko je na drugi strani Marguč zopet zadel s sedmih metrov, se je dihalo lažje. Sploh, ko je Jaka Malus po ukradeni žogi v protinapadu zabil za 24:20 v 48. minuti. Dušebajev je vzel minuto odmora, ki pa ni pomagala. David Razgor je namreč v protinapadu zabil za 25:20. Sledil je vložek mladega Dušebajeva, ki je zabil dvakrat zapored za 27:23.

Močno je zadišalo po celjski zmagi.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 3. krog

Danes ob 19.00:

CELJE PL - KIELCE -:- (16:12)

Sobota ob 17.00:

MEŠKOV BREST - VESZPREM

Ob 17.30:

FLENSBURG - PSG

KIEL - AALBORG 27:26 (13:12)

Vrstni red: Veszprem in PSG 4, Kielce, Flensburg, Aalborg, Meškov Brest in Kiel po 2, Celje PL 0 točk.

