Liga prvakov: Elverum - Gorenje Velenje 17:14 (polčas)

Velenjčani odlično igrajo v Ligi prvakov

15. oktober 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja v 5. krogu Lige prvakov gostujejo na jugovzhodu Norveške pri Elverumu. Tekma se je začela ob 17. uri.

Gorenje Velenje je po zmagah na uvodnih treh tekmah prejšnji teden v Švici prvič klonilo, za nameček pa si je huje poškodoval gleženj še Jan Grebenc.

Moštvo iz Šaleške doline ima izvrstno izhodišče, da se znova zavihti na sam vrh skupine C. Po nekoliko presenetljivi četrtkovi domači zmagi švicarske zasedbe Kadetten Schaffhausen proti danskemu Skjernu (25:24) mu za to zadostuje že točka.

Drugi slovenski predstavnik, rokometaši Celja Pivovarne Laško, so včeraj remizirali z Meškovom iz Bresta (33:33). Več si lahko preberete tukaj.

LIGA PRVAKOV, 5. krog

SKUPINA C

Danes ob 17.00:

ELVERUM - GORENJE VELENJE -:- (17:14)

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

Že odigrano:

KADETTEN - SKJERN 25:24 (9:13)

Vrstni red: Skjern, Gorenje, Kadetten 6, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2.

SKUPINA B

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST 33:33 (18:15)

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - PSG

Ob 18.30:

KIEL - FLENSBURG

Ob 19.00:

KIELCE - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem 8, PSG 6, Flensburg in Meškov po 5, Kielce in Celje Piv. Laško po 3, Aalborg in Kiel po 2.

SKUPINA A

WISLA PLOCK - PICK SZEGED

27:33 (12:15)

RHEIN NECKAR - ZAGREB 31:24 (15:11)

NANTES - KRISTIANSTAD 34:25 (19:11)

VARDAR - BARCELONA 27:24 (16:12)

Vrstni red: Vardar 9, RNL 8, Pick Szeged in Barcelona po 7, Nantes 5, Zagreb 2, Kristianstad in Wisla Plock po 1.

SKUPINA D

BEŠIKTAŠ - MOTOR ZAPOROŽJE 28:28 (14:17)

ČEHOVSKI MEDVEDI - METALURG 26:32 (15:15)

Nedelja:

SPORTING - MONTPELLIER

Vrstni red: Montpellier 8, Zaporožje 6, Bešiktaš in Metalurg po 5, Sporting 4, Čehovski medvedi 0.

D. S.