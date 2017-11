Liga prvakov: Flensburg - Celje Pivovarna Laško (1. polčas)

6. krog Lige prvakov

1. november 2017 ob 16:51,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 18:31

Flensburg - MMC RTV SLO

Na sever Nemčije so se Celjani odpravili precej oslabljeni in brez dveh nosilcev igre.bo zaradi strganih kolenskih križnih vezi odsoten do konca sezone,je na četrtkovi reprezentančni tekmi proti Hrvaški v Ljubljani utrpel zlom dlančne kosti, zdravstvene težave pa ima tudi, ki je še vedno v obdobju rehabilitacije poškodovanega komolca.

Flensburg je po petih odigranih tekmah premagal Aalborg in PSG ter igral neodločeno s Kielcami in Kielom, izgubil pa le z Veszpremom. Barve tega nemškega moštva poleg domačih igralcev branijo številni sijajni danski in švedski rokometaši, v svojih vrstah pa imajo tudi dva nizozemska ter po enega francoskega in norveškega igralca.

Celjska ekipa je na dozdajšnjih petih tekmah zbrala tri točke, potem ko je premagala poljski Vive Kielce in igrala neodločeno z beloruskim Brestom, klonila pa je proti madžarskemu Veszpremu, danskemu Aalborgu in francoskemu PSG-ju.