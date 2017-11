Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V skupini C so z izjemo Dinama še vse ekipe v boju za eno od prvih dveh mest, ki prinaša kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala. Foto: BoBo Sorodne novice Za Velenjčane v boju za osmino finala šteje le zmaga Dodaj v

Liga prvakov v rokometu: Gorenje - Dinamo 6:6 (10')

Romunski prvaki že odpisani

16. november 2017 ob 18:28,

zadnji poseg: 16. november 2017 ob 19:09

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja v Ligi prvakov v Rdeči dvorani igrajo z na papirju najlažjim tekmecem, Dinamom iz Bukarešte. Šteje le zmaga.

Tekma slovenskih podprvakov in romunskih prvakov se je začela ob 19.00. Gorenje je po sedmih odigranih tekmah na drugem mestu v skupini C, medtem ko je Dinamo že izgubil vse možnosti, da bi se zavihtel na prvo ali drugo mesto v skupini C, ki prinašata dodatni kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala.

"Dinamo igra izjemno čvrsto v obrambi in ima v svojih vrstah dobra vratarja, v napadu pa ima odlične strelce z razdalje. V obrambi bomo morali zaigrati zelo agresivno, obenem pa v napadu nadzorovati našo igro," pravi trener velenjske ekipe Željko Babić.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v nedeljo v Zlatorogu čaka dvoboj s Kielom.

Liga prvakov, skupina C, 8. krog, danes ob 19.00:

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAREŠTA

-:- (-:-)

Danes:

KADETTEN - ADEMAR LEON

Nedelja:

SKJERN - ELVERUM

Vrstni red: Skjern 10, Ademar, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

T. O.