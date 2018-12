Celje Pivovarna Laško je v Zlatorogu gostilo Nantes. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celjani zaostajali za sedem, a na koncu do pomembne točke

Točka jim bo koristila v boju za napredovanje

2. december 2018 ob 16:41,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 18:52

Celje - MMC RTV SLO

Gledalci v Zlatorogu so spremljali še en zanimiv obračun Celja Pivovarne Laško, ki mu je v 10. krogu Lige prvakov le uspelo osvojiti točko proti Nantesu (29:29). Po visokem porazu v Nantesu so bili Celjani na pragu novega poraza, saj so zaostajali že za sedem golov, na koncu pa jim je uspelo izvleči remi in točko, ki jim bo še kako koristila v boju za izločilne boje.

V prvem polčasu sta obe ekipi dosegli veliko število zadetkov, več pa jih je vknjižil Nantes (15:19). Celjani so napadali za izenačenje na 11:11, a žal jim ni uspelo, kar se je izkazal za ključen trenutek, saj so gostje povedli za štiri (10:14). Celjanom ni uspelo ustaviti napada Nantesa, tako da so Francozi odšli na odmor s štirimi zadetki prednosti (15:19).



V nadaljevanju se gostje niso ustavili, povedli so za sedem zadetkov. Pri izidu 22:27 je francoski napad dvakrat z odličnima obrambama ustavil Klemen Ferlin, tako da Francozi niso še bolj pobegnili. Po golu Kristiana Bećirija pa so se Celjani po dolgem času nekoliko bolj približali (23:27). A Francozom na nasprotni strani je spet uspelo zadeti (23:28). Osem minut pred koncem so Celjani zaostajali še za tri gole (26:29). S še eno obrambo se je izkazal Ferlin, Francozi niso zadeli, Jaka Malus pa je bil učinkovit in Celjani so zaostajali le še za dva gola (27:29). Imeli so nekaj napadov za izenačenje, in to jim je na koncu tudi uspelo (29:29). Zadnji strel za zmago so sicer imeli gostje, a so zadeli okvir vrat.

10. krog

SKUPINA B

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - NANTES

29:29 (15:19)

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 6, Jurečič 2, Malus 4, Kljun, Košec, Razgor 3, Ovniček, Šarac 1, Nenadić 1, Accambray 4, Kodrin 5, Horžen, Anić, Bećiri 3.

Nantes: Dumoulin, Siffert 1, Lagarde 1, Delecroix 6, Guillo 1, Nyokas 2, Claire 4, Auffret, Hansen, Pechmalbec 5, Feliho, Rivera 2, Lazarov 4, Balaguer 3.

Sedemmetrovke: 2/2; 0/2.

Izključitve: 6 min; 4 min.

FLENSBURG - PICK SZEGED 27:25 (14:14)

Gaber, Šoštarič in Bombač 1 za Pick.



ZAGREB - MOTOR ZAPOROŽJE 27:25 (14:11)

Kastelic gol za Zagreb.



PARIS SG - SKJERN 38:28 (19:13)

Grebenc 3 za Skjern.



Vrstni red: PSG 18, Pick Szeged 15, Flensburg 10, Nantes 9, Zagreb 8, Motor Zaporožje in Celje Pivovarna Laško 7, Skjern 6 točk.

SKUPINA A

VARDAR - KIELCE 28:27 (14:11)

Skube 4; Janc 3.



KRISTIANSTAD - RHEIN NECKAR LÖWEN 27:32 (13:18)

BARCELONA - MEŠKOV BREST 41:32 (22:17)



VESZPREM - MONTPELLIER



Vrstni red: Barcelona 18, Vardar 13, Rhein NL in Kielce po 12, Veszprem 10, Meškov Brest in Kristianstad po 5, Montpellier 3 točke.

SKUPINA C, 10., zadnji krog

BEŠIKTAŠ - Č. MEDVEDI 27:30 (17:17)

TATRAN P. - METALURG 30:24 (15:13)

Lapajne 3 za Tatran.

BJERRINGBRO - SPORTING nedelja

Vrstni red: Bjerringbro, Sporting in Tatran Prešov 14, Čehovski medvedi 8, Bešiktaš 6, Metalurg 2.



SKUPINA D, 10., zadnji krog



COCKS - WISLA PLOCK 27:26 (18:15)

Žabić 2, Mlakar 1 za Wislo.

WACKER THÜN - DINAMO BUKAREŠTA

29:33 (13:14)

ADEMAR LEON - ELVERUM 24:24 (14:13)

Vrstni red: Wisla in Dinamo Bukarešta 14, Elverum 13, Ademar 12, Cocks 6, Thün 1.

D. S.