Liga prvakov v rokometu: Celje Pivovarna Laško - Nantes 12:15 (26')

V Celju vodilna ekipa francoske lige

2. december 2018 ob 16:41,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 17:30

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v 10. krogu Lige prvakov gostijo tekmece iz Nantesa.

Proti Nantesu so slovenski prvaki v Franciji doživeli boleč in visok poraz (27:38), pred današnjim obračunom pa si želijo podobnega vzdušja in polne dvorane kot proti Zagrebu. Nantes je ena najuspešnejših ekip zadnjih sezon. Trenutno so vodilna ekipa francoske lige, v Ligi prvakov pa v tej sezoni niso tako uspešni kot v pretekli.

10. krog

SKUPINA B

Danes ob 17.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - NANTES

FLENSBURG - PICK SZEGED 27:25 (14:14)

Gaber, Šoštarič in Bombač 1 za Pick.



ZAGREB - MOTOR ZAPOROŽJE 27:25 (14:11)

Kastelic gol za Zagreb.



PARIS SG - SKJERN 38:28 (19:13)

Grebenc 3 za Skjern.



Vrstni red: PSG 16, Pick Szeged 15, Flensburg 10, Nantes in Zagreb po 8, Motor Zaporožje 7, Celje Pivovarna Laško in Skjern po 6 točk.

SKUPINA A

VARDAR - KIELCE 28:27 (14:11)

Skube 4; Janc 3.



KRISTIANSTAD - RHEIN NECKAR LÖWEN 27:32 (13:18)



Danes:

BARCELONA - MEŠKOV BREST



VESZPREM - MONTPELLIER



Vrstni red: Barcelona 16, Vardar 13, Rhein NL in Kielce po 12, Veszprem 10, Meškov Brest in Kristianstad po 5, Montpellier 3 točke.

SKUPINA C, 10., zadnji krog

BEŠIKTAŠ - Č. MEDVEDI 27:30 (17:17)

TATRAN P. - METALURG 30:24 (15:13)

Lapajne 3 za Tatran.

BJERRINGBRO - SPORTING nedelja

Vrstni red: Bjerringbro, Sporting in Tatran Prešov 14, Čehovski medvedi 8, Bešiktaš 6, Metalurg 2.



SKUPINA D, 10., zadnji krog



COCKS - WISLA PLOCK 27:26 (18:15)

Žabić 2, Mlakar 1 za Wislo.

WACKER THÜN - DINAMO BUKAREŠTA

29:33 (13:14)

ADEMAR LEON - ELVERUM 24:24 (14:13)

Vrstni red: Wisla in Dinamo Bukarešta 14, Elverum 13, Ademar 12, Cocks 6, Thün 1.

D. S.