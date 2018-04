Slab začetek pokopal Celjane v Skopju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjani prvič nastopajo na zaključnem turnirju Lige Seha. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celjani bodo v Skopju napadli lovoriko Dodaj v

13. april 2018 ob 20:10,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 21:43

Skopje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju Lige Seha v Skopju z 28:29 izgubili polfinalni obračun proti Zagrebu, ki bo v finalu igral z Vardarjem, medtem ko Celjane čaka tekma za tretje mesto proti Meškovu.

Zagreb, za katerega igrata tudi Urh Kastelic in David Miklavčič, je začel bolje. S čvrsto in gibljivo obrambo 6-0, ki ji je poveljeval Kastelic, so ustavili celjski napad, na drugi strani pa sami brez večjih težav zadevali. Tako je semafor v 13. minuti kazal 7:3. Pri 10:6 (20. minuta) pa je celjski trener Branko Tamše vzel minuto odmora. Ta je pomagala, saj so se Celjani v nekaj minutah približali le na -1 (11:10).

A zaključek prvega polčasa je spet pripadel Zagrebu, ki se je z goloma Zlatka Horvata in Valentina Ravnića odlepil na +4 (14:10). Polčas se je končal s 14:11. Horvat je bil s štirimi goli najučinkovitejši strelec v tem delu.

Domen Makuc Celjane vrnil v igro

Tudi začetek drugega polčasa je pripadel Zagrebu, ki se je v 40. minuti po golu Domagoja Pavlovića odlepil na +6 (20:14), tako da je moral Tamše svoje varovance spet poklicati k sebi. V nadaljevanju je celjsko igro poživil mladi 17-letni Domen Makuc, ki je zabil tri gole in dobro razigraval, tako da so se pivovarji v 53. minuti približali le na -2 (25:23). Zadel je Borut Mačkovšek. Isti igralec je v 57. minuti spet znižal na -2 (27:25). V dramatični končnici je Makuc manj kot minuto pred koncem Celjane približal le na gol zaostanka (27:28). Trener Zagreba je vzel minuto odmora. Po njej pa je odločilni gol 15 sekund pred koncem zabil Pavlović, ki je žogo v mrežo poslal preko bloka in s pomočjo prečke.

V prvi tekmi je evropski prvak Vardar upravičil vlogo favorita in zanesljivo premagal Meškov Brest. Vid Poteko je za Meškov dosegel dva gola, medtem ko se Simon Razgor ni vpisal med strelce.

LIGA SEHA



FINAL FOUR, Skopje



POLFINALE



VARDAR - Meškov Brest 33:24 (17:14)

Cindrić 6, Borozan, Čupić, Karačić in Šiškarev 4; Baranov 9, Šumak 3, Poteko 2 za Meškov.

Celje Pivovarna Laško - ZAGREB 28:29 (11:14)

Mačkovšek 5; Pavlović 8.



Finale bo v nedeljo ob 20.15, tekma za tretje mesto pa ob 17.15.

