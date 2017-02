Meškov z izidom 6:0 zlomil Velenjčane

Luka Mitrović dosegel devet golov

25. februar 2017 ob 20:37

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši velenjskega Gorenja so v Ligi Seha doživeli dvanajsti poraz. Meškov Brest je bil v Rdeči dvorani boljši s 37:34.

Ose so sicer dobro odprle tekmo in v 17. minuti povedle s 7:5. A nato so sledile črne minute. Gostje so izenačili na 7:7, nato pa povsem zagospodarili na velenjskem parketu. Po delnem izidu 6:0 so v 23. minuti povedli z 11:7. Ose so slabo odigrale tudi končnico prvega polčasa in nekajkrat zaostale za sedem golov (9:16, 10:17 in 11:18).

V drugi polovici tekme se razmerje moči na igrišču ni bistveno spremenilo, zasedba iz Meškova, ki si je že izborila nastop v osmini finala evropske lige prvakov ter se s Celjem in Zagrebom krčevito bori za preboj na zaključni turnir Lige Seha, je bila vselej za korak ali dva pred domačo ekipo.

V velenjski ekipi je bil na današnji tekmi strelsko najučinkovitejši Luka Mitrović z devetimi goli, Matjaž Brumen je prispeval pet zadetkov.

LIGA SEHA



GORENJE - MEŠKOV BREST

34:37 (12:18)

Mitrović 9, Brumen 5, Potočnik, Toskić 4, Golčar 3, Cehte, Nosan in Medved 2, Gams, Kleč in Stojnić 1; Stojković 10, Krištopans 7, Ostrouško 4.



Sedemmetrovke: 2/2; 5/5



Izključitve: 8 min; 8 min

Lestvica: VARDAR 17 14 2 1 44 VESZPREM 17 13 2 2 41 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 18 11 0 7 33 MEŠKOV BREST 17 10 2 5 32 ZAGREB 15 10 1 4 31 METALURG 16 5 1 10 16 NEXE 16 4 3 9 15 GORENJE VELENJE 16 4 0 12 12 TATRAN 15 3 1 11 10 IZVIĐAĆ 15 1 0 14 3

A. V.