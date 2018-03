Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gal Marguč je v Skopju dosegel pet zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Metalurg v zadnjem krogu premagal Celjane

Ilić kaznoval zapravljeno priložnost pivovarjev

18. marec 2018 ob 20:30

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnjem krogu Lige Seha v gosteh izgubili proti Metalurgu iz Skopja z 28:26.

Že pred zadnjo tekmo v ligaškem delu je bilo jasno, da jih na sklepnem turnirju v polfinalu čakajo tradicionalni tekmeci iz Zagreba (drugi polfinalni par je Vardar Skopje - Meškov Brest), tako da so današnjo tekmo v makedonski prestolnici začeli brez tekmovalnega pritiska in doživeli peti poraz.

Izbranci Branka Tamšeta so v rednem delu regionalnega tekmovanja končali na tretjem mestu z enajstimi zmagami in še dvema neodločenima izidoma. Na današnjem "formalnem" obračunu v Skopju so - navkljub nekaterim manjkajočim nosilcem igre - imeli vse do same končnice možnost iztržiti neodločen izid. V zadnji minuti so pri zaostanku 26:27 zapravili (pol)nasprotni napad za izenačenje, kar je kaznoval Vanja Ilić in postavil končni izid na tekmi.

V celjski ekipi so bili najučinkovitejši Gal Marguč, Domen Makuc in Daniel Dušebajev, ki so dosegli po pet zadetkov.

Liga Seha, 17. krog:

METALURG - CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:26

Kuzmanovski 6 (1), Ilić in Jaganjac po 5; Dušebajev, Makuc, Marguč (1) po 5, Razgor in Suholežnik po 3, Grošelj (2) in Mlakar po 2, Vujović 1.



ZAGREB - MEŠKOV BREST 27:24



Danes ob 20.00:

GORENJE VELENJE - TATRAN PREŠOV



NEXE - DINAMO PANČEVO

Lestvica: VARDAR 18 17 1 0 52 ZAGREB 18 12 2 4 38 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 18 11 2 5 35 MEŠKOV BREST 18 10 1 7 31 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 17 8 3 6 27 TATRAN PREŠOV 17 6 4 7 22 METALURG 18 7 1 10 22 NEXE 17 1 6 10 9 DINAMO PANČEVO 17 2 3 12 9 VOJVODINA 18 2 1 15 7

