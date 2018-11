MMC TV: Slovenija - Črna gora

Črnogorke veljajo za favoritinje

30. november 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 22:08

Nancy - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca začenja evropsko prvenstvo. V Nancyju se meri z močno ekipo Črne gore.

Iz skupine B, v kateri so še Francija in Rusija, se bodo v drugi del tekmovanja prebile tri najboljše izbrane vrste, ki se bodo nato preselile v Nantes, in se pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A, kjer nastopajo Danska, Srbija, Švedska in Poljska.

Črnogorke so papirnate favoritinje današnjega dvoboja. Olimpijske podprvakinje iz Londona 2012, tega leta so slavile tudi na evropskem prvenstvu v Srbiji, so v Francijo prispele z vsemi svojimi najboljšimi rokometašicami.

Slovenske rokometašice so se s Črnogorkami, ki jih zdaj vodi švedski strokovnjak Per Johansson, nazadnje pomerile marca lani. Na prvi pripravljalni tekmi so izgubile z 22:29, na drugi pa slavile z 20:19. Slovenija je izgubila oba medsebojna dvoboja v kvalifikacijah za EP 2016 - v Ljubljani z 20:22, v Bijelem Polju pa z 22:24.

Zaradi prenosa smuka na TV SLO 2 boste lahko začetek tekme v neposrednem prenosu spremljali na tej spletni strani. Po razpletu smuka se bo prenos nadaljeval na TV SLO 2.



NANCY, skupina B,



Danes ob 21.00:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

-:- (12:18)



FRANCIJA - RUSIJA

23:26 (11:11)

Nedelja ob 15.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA



Torek ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

R. K.