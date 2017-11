Močni Flensburg pretrd oreh za oslabljene Celjane

Nov poraz slovenskih prvakov

1. november 2017 ob 16:51,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 20:25

Flensburg - MMC RTV SLO

Na sever Nemčije so se Celjani odpravili precej oslabljeni in brez dveh nosilcev igre - Luka Mitrović bo zaradi strganih kolenskih križnih vezi odsoten do konca sezone, Žiga Mlakar je na četrtkovi reprezentančni tekmi proti Hrvaški v Ljubljani utrpel zlom dlančne kosti, zdravstvene težave pa ima tudi Borut Mačkovšek, ki je še vedno v obdobju rehabilitacije poškodovanega komolca -, a vseeno so se uspešno kosali z močnim tekmecem večji del tekme. Zmagovalec je bil odločen v zadnjih 15 minutah.

Dodatne skrbi sta Branku Tamšetu povzročila sodnika Martin Gjeding in Mads Hansen, ki sta že po pičlih dveh minutah igre pokazala rdeči karton Maticu Suholežniku.

Celjani so pomanjkanje v izkušnjah nadoknadili z bojevito in srčno igro v obrambi, v napadu pa so bolj ali manj vseskozi imeli rešitve za domači obrambni blok. Na krilih razpoloženega Branka Vujovića - v uvodnih petnajstih minutah je dosegel pet, na koncu pa devet golov, kar je njegov strelski rekord v ligi prvakov - so favoriziranim gostiteljem vseskozi dihali za ovratnik, najbolj kritične trenutke v prvi polovici tekme pa so med 23. in 26. minuto, ko so si pridelali zaostanek treh golov (12:15). V sami končnici so naredili delni izid 2:0 in znižali na 14:15, polčas pa končali z zaostankom enega gola (15:16).

Slovenski prvaki so bili v prvem polčasu navkljub osmim tehničnim napakam povsem konkurenčni nemškim podprvakom, drugo polovico tekme pa so začeli na najboljši možni način. Po golih vratarja Urbana Lesjaka prek celega igrišča ter Vujovića so povedli s 17:16, atletsko zelo sposobnim gostiteljem pa kljubovali tudi v prvi polovici drugega polčasa.

Gostitelji so šele v zadnjih petnajstih minutah igre s svojo tradicionalno igro "teci in vrzi" zlomili odpor zdesetkanih Celjanov, ki so po golu Vujovića še v 45. minuti vodili s 23:22. A gostitelji so jim v naslednjih štirih minutah po delnem izidu 4:0 ušli na tri gole (23:26), največji primanjkljaj pa so si pridelali ob koncu tekme, ko so imeli dva rokometaša manj na igrišču (27:33).