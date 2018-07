Nemci Slovencem prizadejal prvi poraz

V sredo za polfinale z Islandijo

24. julij 2018 ob 20:57

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Celju doživela prvi poraz, potem ko je morala v Zlatorogu priznati premoč Nemcem s 26:22.

Slovenci so dobro odprli tekmo in prvi polčas dobili z 11:9. Usoden je bil uvod v drugi del, ko so varovanci Saša Praprotnika hitro zapravili vodstvo dveh golov in zaostali. V nadaljevanju so večji del lovili zaostanek gola ali dveh za Nemci.

Tri minute pred koncem je Domen Novak znižal na 22:23, a je nato na drugi strani Michel Mattis povišal na 24:22. Dvoboj je bil tako odločen. Gregor Ocvirk je za Slovenijo dosegel sedem golov.

Slovenija mora za uvrstitev v polfinale v sredo premagati Islandijo, ki je tokrat remizirala s Srbijo (25:25).

ROKOMET (M)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-20)

CELJE, 19.-29. julij



Drugi del, skupina M1



NEMČIJA - SLOVENIJA 25:22 (9:11)



ISLANDIJA - SRBIJA 25:25 (9:12)



Sreda ob 17.00:

SRBIJA - NEMČIJA



Ob 19.00:

SLOVENIJA - ISLANDIJA



Vrstni red: Nemčija 3, Slovenija in Islandija 2, Srbija 1 točka.



V polfinale vodita prvi dve mesti.

A. V.