Ob 19. uri pred magistratom sprejem zlatih rokometašev

Recept za izjemen uspeh predvsem moštvena igra

30. julij 2018 ob 13:53,

zadnji poseg: 30. julij 2018 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potem ko so slovenski rokometaši v Celju postali mladinski evropski prvaki, jih danes čaka sprejem v prestolnici. Zabava se bo pred magistratom začela ob 19. uri. Spremljali jo boste lahko tudi na MMC-ju.

V nedeljo je Slovenija v polni dvorani Zlatorog v Celju z 31:30 premagala favorizirano Francijo in prvič v tej starostni kategoriji postala evropski prvak. Slovenska rokometna prihodnost je očitno zelo svetla, na domačem turnirju pa sta najbolj blestela desni krilni igralec Slovana Domen Novak in levi zunanji rokometaš Celja Pivovarne Laško Grega Ocvirk, ki je bil s 57 goli (enajst jih je dosegel v finalu) tudi najboljši strelec turnirja. Oba sta uvrščena v najboljšo postavo prvenstva.

A na takšnih turnirjih je seveda nujna pomoč celotne ekipe. Domen Makuc, prvi milenijec z doseženim zadetkom v članski Ligi prvakov, je za Radio Slovenija na slikovit način opisal, kaj je bil recept za uspeh: "V Sloveniji vsi igramo drug za drugega. V drugih klubih pa tudi za svojo rit. Pokazali smo, da smo dobra ekipa!"

Po bronastih medaljah v letih 2004, 2010, 2012 in srebrni leta 2002 je letos torej na domačem prvenstvu za Slovenijo napočil čas za zlato. Za uspeh ima veliko zaslug tudi selektor Sašo Prapotnik: "Hvala občinstvu in mojim fantom, ki so celoten turnir in veliki finale oddelali v velikem slogu. Ko igramo na domačih tleh, proti nam nima nihče vloge favorita. Nobenega igralca ne bi posebej izpostavljal, vsi so dodali svoj kamenček v mozaik našemu ekipnemu uspehu."

