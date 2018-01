Olimpijski prvaki za gol boljši od evropskih

21. januar 2018 ob 18:17,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 19:52

Medtem ko slovenski rokometaši počivajo, pa se tekme v njihovi skupini II nadaljujejo. Danci so bili s 26:25 boljši od Nemcev v prvi tekmi dneva. Ob 20.30 pa bo tekma med Makedonijo in Španijo, spremljali jo boste lahko na TV SLO 2 in MMC-ju.

Nemci in Danci imajo enako število točk, po štiri, in so na vrhu skupine II, ki tekme igra v Varaždinu.

Gre za obračun evropskih (Nemčija) in olimpijskih prvakov (Danska), tako da se obeta hud boj.

Danci so srečanje bolje začeli, povedli so z 2:0. Nemci so kar devet minut potrebovali za prvi zadetek (1:2), hitro zatem so tudi izenačili na 2:2. Danci so nekajkrat imeli gol naskoka, nasprotniki so jih vedno znova ujeli. V 25. minuti pa so Nemci prišli do prvega vodstva (7:6). V končnici so imeli +2 (9:7), a so Danci do konca prvega polčasa uspeli še enkrat zadeti.

Zelo izenačen prvi polčas je postregel z malo goli.

V drugem polčasu je bila zgodba obratna, Nemci so vodili, Danci so jih lovili. Prvič v drugem polčasu pa so Danci povedli pri izidu 17:18. V zadnjih 10 minutah so olimpijski prvaki tako kot na tekmi proti Sloveniji prevzeli igro v svoje roke, v 54. minuti so prišli do najvišje prednosti (20:23). Nemci so po golu Wolffa zaostajali za gol (23:24), Danci so spet ušli na +3 (23:26), Nemci pa so konca uspeli znižati zaostanek, imeli so napad za izenačenje, a je sodnik piskal konec srečanja.

Slovenija ima le teoretične možnosti

Slovenija se je pomerila že z obema reprezentancama. Z Nemci so remizirali v prvem delu tekmovanja, drugi del pa so odprli s porazom proti Dancem. Možnosti za polfinale so za varovance Veselina Vujovića minimalne, ob zmagah Slovenije pa je vse odvisno tudi od preostalih razpletov.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

SKUPINA II, Varaždin

NEMČIJA - DANSKA

25:26 (9:8)

Ob 20.30:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

SKUPINA I, Zagreb

Odigrano v soboto:

ŠVEDSKA - FRANCIJA 17:23

HRVAŠKA - NORVEŠKA 32:28

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 0 +14 6 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 ŠVEDSKA 3 2 0 1 +3 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

