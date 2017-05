Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V finalu Pokala EHF so bili znova uspešni rokometaši Göppingena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prošt z Göppingenom do Pokala EHF

Magdeburg dobil tekmo za 3. mesto

21. maj 2017 ob 20:26

Göppingen - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Göppingena so v finalu zaključnega turnirja evropskega Pokala EHF v domači dvorani premagali Füchse iz Berlina s 30:22 (15:13).

Gostitelji turnirja in lanski zmagovalci v tem tekmovanju, ki so ga osvojili tudi v letih 2011 in 2012, so v finalu v drugem polčasu nadigrali berlinske lisjake.

V domači ekipi se je s petnajstimi obrambami izkazal Primož Prošt, najboljša strelca pa sta bila Lars Kaufmann z osmimi in Marcel Schiller s šestimi zadetki, medtem ko sta bila v ekipi lisjakov najbolj učinkovita Srb Petar Nenadić in Danec Hans Lindberg, ki sta se po sedemkrat vpisala med strelce.

Göppingen je za prvo mesto zaslužil sto tisoč evrov, Füche Berlin pa pol manj. V zadnjih enajstih letih so pokal EHF kar desetkrat osvojile nemške ekipe, le leta 2014 je do prvega mesta prišel madžarski Pick Szeged.

Magdeburg natančnejši s 7 m

Magdeburg je bil v tekmi za tretje mesto na pragu zmage že po rednem delu tekme, saj so imeli Nemci ob vodstvu s 27:26 imeli napad, vendar so izgubili žogo, tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom pa je Daniel Melian Sarmiento z zadetkom z desetih metrov izid izenačil. Toda pri izvajanju sedemmetrovk je bil tragični junak prav španski rokometaš, saj je njegov strel vratar Jannick Green ubranil, vsi drugi izvajalci s črte sedmih metrov pa so bili uspešni, tudi slovenski reprezentant Marko Bezjak, kar je bil njegov edini zadetek na tekmi.

V polfinalu je Magdeburg izgubil z Göppingenom z 29:33, Saint-Raphael pa je bil nemočen proti berlinskim lisjakom, ki so slavili s 35:24.

Pokal EHF, zaključni turnir

Finale:

GÖPPINGEN - Füchse Berlin

30:22 (15:13)

Prošt je branil za Göppingen, zbral je 15 obramb.



Za tretje mesto:

MAGDEBURG - Saint-Raphael

* 32:31 (27:27, 13:12)

Bezjak 1 gol za Magdeburg.

* - po streljanju 7-m

M. L.