Ribnica še drugič v štirih dneh klonila za gol

Preostale tekme v petek in soboto

15. februar 2017 ob 22:28

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Vodilna ekipa DP-ja v rokometu Riko Ribnica je doživela še en boleč poraz. V nedeljo je v derbiju vrha doma za gol izgubila proti Kopru, štiri dni pozneje se ji je isto pripetilo v Mariboru (27:26).

Tekma je bila povsem izenačena do 21. minute, ko so domači prvič na tekmi povedli z dvema goloma razlike. Do treh golov prednosti so prišli v zadnji minuti prvega polčasa, ko so zadeli za 16:13.

V drugem polčasu so imeli Štajerci vse vajeti igre v svojih rokah, saj so vztrajno izkoriščali ponujene priložnosti in večali razliko. Tako so v 46. minuti povedli s 24:18 in vse bolj je kazalo, da bosta dve točki ostali v Mariboru. A so se morali izbranci domačega trenerja Sebastjana Soviča zanju še potruditi, saj je Ribnica pritisnila in v 59. minuti po golu reprezentanta Jana Grebenca znižala na 27:26, vendar do preobrata ni zmogla.

Prvi strelec tekme je bil Grebenc z devetimi goli, Gašper Hrastnik jih je na drugi strani zabil šest.

1. NLB Leasing liga, 20. krog

MARIBOR BRANIK - RIKO RIBNICA

27:26 (16:13)

Hrastnik 6, Sok in Špende po 5; Grebenc 9, Leban 6.



Petek ob 19.00:

SLOVENJ GR. 2011 - ISTRABENZ PL. IZOLA



Ob 19.30:

DRAVA PTUJ - KRKA



Sobota ob 19.00:

KOPER 2013 - DOBOVA



DOL TKI HRASTNIK - JERUZALEM ORMOŽ



Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - TRIMO TREBNJE

Lestvica: RIKO RIBNICA 20 16 2 2 34 KOPER 2013 19 15 2 2 32 URBANSCAPE LOKA 19 10 5 4 25 KRKA 19 11 1 7 23 DOBOVA 19 11 1 7 23 MARIBOR BRANIK 20 10 2 8 22 JERUZALEM ORMOŽ 19 10 1 8 21 TRIMO TREBNJE 19 7 4 8 18 DOL TKI HRASTNIK 19 6 1 12 13 SLOVENJ GRADEC 2011 19 4 3 12 11 DRAVA PTUJ 19 3 2 14 8 ISTRABENZ PLINI IZOLA 19 0 0 19 0 Najboljše štiri ekipe se bodo uvrstile v končnico za prvaka, kjer bosta tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velen- je, ki igrata Ligo SEHA.

M. R.