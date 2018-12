Ribničani vsaj za en dan na vrh lestvice

Krka dobila "cvičkov" derbi

15. december 2018 ob 21:23,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 21:49

Ribnica

Rokometaši Rika Ribnice so v 14. krogu državnega prvenstva z 28:25 premagali Koper 2013 in se vsaj za en dan zavihteli na vrh lestvice, saj Celjani pri Mariboru gostujejo v nedeljo.

Primorci so večji del prvega polčasa prevladovali. V 23. minuti je njihova prednost znašala tri gole (12:9), a končnica prve polovice tekme je minila v znamenju varovancev domačega trenerja Siniše Markote, ki so povsem zagospodarili na domačem parketu in v 26. minuti izenačili na 12:12, polčas pa končali z vodstvom 15:13.

Gostitelji v drugem polčasu niso prikazali nihajoče predstave, ves čas so bili za korak pred primorskimi rokometaši. V 46. minuti so prvič na dvoboju povedli za štiri gole (22:18), te prednosti pa kljub občasnim "kratkotrajnim šumom v svoji igri" niso zapravili in še naprej ostajajo edina ekipa, ki v elitnem državnem prvenstvu še ni doživela poraza.

V ribniški ekipi je bil najučinkovitejši Uroš Knavs s sedmimi goli, enega manj sta dosegla Risto Vujačić in Rok Setnikar. V koprski zasedbi je Adam Bratkovič prispeval pet, Nino Grzentič in Dani Zugan pa po štiri zadetke.

Že v petek je Krka dobila "cvičkov" derbi s Trimom (24:23). Pri domačih je bil s šestimi goli najboljši Adam Seferović, pri gostih pa z osmimi Jaka Jakše.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 14. krog

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

28:25 (15:13)

Knavs 7, Setnikar in Vujačić 6; Bratkovič 5, Grzentič 4.

TRIMO TREBNJE - KRKA

23:24 (12:15)

Seferović 6; Jakše 8, Papež 5.

DOL TKI HRASTNIK - JERUZALEM ORMOŽ

24:25 (9:12)

Ajdari 8; Kosi 9, Žuran 6.

URBANSCAPE LOKA - SVIŠ IV. GORICA

27:23 (14:9)

Jamnik 7, Vrbinc 5; Matic Košir 8.

Nedelja ob 19.00:

MARIBOR BRANIK - CELJE PIVOVARNA LAŠKO



Že odigrano:

GORENJE VELENJE - DOBOVA 29:23 (15:10)

Lestvica: RIKO RIBNICA 14 11 3 0 25 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 13 12 0 1 24 GORENJE VELENJE 13 9 2 2 20 MARIBOR BRANIK 13 8 2 3 18 TRIMO TREBNJE 14 6 2 6 14 URBANSCAPE LOKA 13 7 0 6 14 KOPER 2013 14 6 2 6 14 KRKA 14 5 1 8 11 JERUZALEM ORMOŽ 14 4 1 9 9 DOBOVA 14 3 0 11 6 DOL TKI HRASTNIK 14 2 1 11 5 SVIŠ IVANČNA GORICA 12 1 0 11 2

