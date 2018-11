Rokomet: Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož (47' 20:20)

Celjani premagali Dobovo

21. november 2018 ob 17:52,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 21:26

Ribnica - MMC RTV SLO

Državno rokometno prvenstvo se nadaljuje s tekmami 11. kroga. V neposrednem prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju vodilna Riko Ribnica gosti Jeruzalem Ormož.

Ribničani so še edino neporaženo moštvo v državnem prvenstvu, zato so tudi proti Ormožanom favoriti. Jeruzalem ni najbolje začel nove sezone, saj ima le tri zmage in sedem porazov.

V že končani tekmi je Celje Pivovarna Laško z 41:25 ugnala Dobovo. Jan Jurečič šest golov.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 11. krog

Danes ob 20.15:

RIKO RIBNICA - JERUZALEM ORMOŽ -:- (13:11)

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - DOBOVA 41:25 (19:14)

Jurečič 6, Accambray in Razgor 5; Kunst in Sintič po 4.

Petek ob 18.45:

MARIBOR BRANIK - KRKA



Ob 19.00:

TRIMO TREBNJE - DOL TKI HRASTNIK



Ob 20.00:

KOPER 2013 - URBANSCAPE LOKA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 11 10 0 1 20 RIKO RIBNICA 10 8 2 0 18 GORENJE VELENJE 10 6 2 2 14 MARIBOR BRANIK 10 6 1 3 13 URBANSCAPE LOKA 10 6 0 4 12 KOPER 2013 10 5 1 4 11 KRKA 10 4 1 5 9 TRIMO TREBNJE 10 3 2 5 8 JERUZALEM ORMOŽ 10 3 0 7 6 DOBOVA 11 3 0 8 6 DOL TKI HRASTNIK 10 1 1 8 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 10 1 0 9 2

A. V.