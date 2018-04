Rokomet: Slovenija - Belorusija (43' 22:17)

Tekmi priprava za Madžare

7. april 2018 ob 17:28,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 19:08

Trbovlje - MMC RTV SLO

Slovenska moška rokometna reprezentanca se na pripravljalni tekmi v Trbovljah meri z Belorusijo, s katero bo v nedeljo igrala še v Laškem.

Izbranci Veselina Vujovića so od ponedeljka v Laškem opravili sedem treningov, na katerih so se lotili tudi že postavljanja kombinacij za kvalifikacije z svetovno prvenstvo 2019 proti Madžarom. Poleg dela v dvorani Tri lilije so se lotili tudi analize junijskih tekmecev, ki bodo v Siofoku ta vikend odigrali dve tekmi proti Avstriji in Braziliji.

Prenos tekme si oglejte na Facebook strani Rokometne zveze Slovenije.

"Ta reprezentančni teden smo vzeli kot resno pripravo na kvalifikacije za svetovno prvenstvo proti Madžarski, na treningih uigravali stare kombinacije ter seveda poskusili z novimi, saj v juniju časa za to ne bo veliko. Za to nam prav prideta tudi obe tekmi proti Belorusom, na katerih bomo šli na zmago. V ekipi nas je veliko, nekaj je novih, oziroma mlajših obrazov, ki bodo zagotovo dobili minutažo in pokazali iz katerega testa so. Tako v Trbovljah, kot v Laškem, bomo poskušali vzpostaviti igro, ki nam bo koristila proti Madžarom," pravi kapetan Vid Kavtičnik.

ROKOMET (M)



KVALIFIKACIJE ZA SP 2019



PRIPRAVLJALNI TEKMI



Danes ob 18.00 (Trbovlje):

SLOVENIJA - BELORUSIJA -:- (17:10)



Nedelja ob 18.00 (Laško):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

A. V.