Rokomet: Španija - Slovenija (18' 8:8)

8. december 2017 ob 17:46,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 20:48

Trier - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice se na svetovnem prvenstvu v nemškem Trierju v zadnji tekmi skupinskega dela merijo proti Španiji.

Če bodo Slovenke zmagale ali vsaj remizirale, bodo osvojile drugo mesto v skupini A, s čimer bi se v osmini finala izognile obračunu z najboljšima ekipama v skupini B, to je Norveški ali Švedski.

Ob morebitnem porazu pa bi Slovenke padle na zadnje mesto, saj je Francija v drugi tekmi dneva s 26:17 ugnala Romunijo, ki pa si je že pred tem zagotovila prvo mesto v skupini.

Slovenke so dobro odprle tekmo, saj so po golih Ane Gros in Ines Amon v tretji minuti povedle z 2:1. A Španija je odgovorila s tremi goli zapored za vodstvo s 4:2. Teja Ferfolja je znižala na 4:3, po nekaj zapravljenih napadih na obeh straneh pa je Grosova s sedemmetrovke poravnala na 4:4. Sledila je dinamičn igra "gol za gol". Tjaša Stanko je s pravim projektilom izenačila na 6:6, Ferfolja pa na 7:7. Po zapravljenem španskem napadu pa je Grosova v 16. minuti poskrbela za prvo slovensko vodstvo na tekmi (8:7). Slovenija je nato zapravila dva napada za +2.

Prenos tekme od 20.20 naprej na TVS 2 in na MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018



SKUPINA A, Trier, 5. krog



Danes ob 20.30 (prenos na TVS 2/MMC):

ŠPANIJA - SLOVENIJA -:- (-:-)

FRANCIJA - ROMUNIJA 26:17 (17:7)



ANGOLA - PARAGVAJ 32:28 (16:17)

Lestvica: ROMUNIJA 5 4 0 1 +11 8 FRANCIJA 5 3 1 1 +37 7 SLOVENIJA 4 3 0 1 +11 6 ŠPANIJA 4 2 1 1 +19 5 ANGOLA 5 1 0 4 -18 2 PARAGVAJ 5 0 0 5 -61 0 V 2. del se uvrstijo najboljše 4 ekipe.

A. V.