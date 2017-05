Rokometaši Celja Pivovarne Laško že 21. državni prvaki

So tudi pokalni zmagovalci

25. maj 2017 ob 21:13

Novo mesto - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v predzadnjem krogu končnice za prvaka z zmago nad Krko (38:26) že postali državni prvaki v rokometu.

Celjani so izkoristili prvo zaključno žogo, v dolenjski prestolnici so prišli do že 21. zvezdice.

Varovanci Branka Tamšeta so po zelo slabi predstavi v prvem polčasu v drugem dvignili raven svoje igre, izkoristili večji nabor kakovostnih rokometašev in v dostojnem slogu potrdili naslov državnih prvakov. Celjani so - po spodrsljajih Velenjčanov v Ribnici in Škofji Loki - za potrditev naslova potrebovali točko, osvojili pa so obe.

Slabši prvi polčas

V prvem polčasu Celjani niso navdušili z igro - obramba ni bila na zadovoljivi ravni, na njihovo srečo pa je bil razpoložen vratar Urban Lesjak, ki je nanizal nekaj odličnih obramb. Poleg tega igra v napadu ni bila tekoča, sprožili so številne strele iz neizdelanih položajev, zapravili so tudi številne "čiste" strele. V 19. minuti so celo zaostali (11:12), najvišjo prednost pa so si priigrali tik pred odhodom na veliki odmor (18:14).

Celjani prestavili v višjo prestavo

Druga polovica tekme je minila v znamenju novih starih prvakov, ki so si že po pičlih devetih minutah priigrali deset golov prednosti (26:16). V vseh elementih igre so bili daleč pred Novomeščani.

Pred Celjani je v tej sezoni le še "revijalna" tekma z Velenjčani, ki bo v petek, 2. junija, v dvorani Zlatorog.

Že 21. zvezdica

To je za celjsko ekipo že 21. zvezdica. Od slovenske osamosvojitve naprej je le petkrat ostala brez naslova državnih prvakov. Prvič je primat na domačih tleh izgubila v sezoni 2001/02, ko so slavile Prule 67, trikrat je naslov najboljšega osvojilo velenjsko moštvo (v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13), enkrat - v sezoni 2010/11 - pa se je končne zmage veselila koprska zasedba.

Celjani so absolutni gospodarji slovenskih rokometnih igrišč v tej sezoni, saj so aprila osvojili tudi pokalno tekmovanje.

Ekipa temeljito spremenjena

Po koncu sezone bo celjska ekipa doživela številne kadrovske spremembe. Blaž Janc odhaja v poljske Kielce, Miha Zarabec v nemški Kiel, Vid Poteko v beloruski Brest, mesto ob Savinji pa bodo zapustili tudi dolgoletni kapetan Luka Žvižej, Brazilec Atrhur Patrianova, Litovec Povilas Babarskas in Srb Ivan Gajić.

V celjskem klubu so že začeli sestavljati igralski mozaik za prihodnjo sezono: svoj prihod so že potrdili Francoz Ivan Anić, Črnogorec Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev ter Slovenca Urh Kastelic in Jan Jurečič, od sezone 2018/19 pa bo v Celju igral tudi Hrvat Josip Šarac.

Herz Šmartno in Slovan v prvoligaški druščini

Konec tega tedna bodo na sporedu še druge tekme predzadnjega kroga, prihodnji teden pa še tekma zadnjega kroga v končnicah za prvaka in obstanek. Že zdaj je znano, da bodo prvoligaško druščino zapustili Slovenj Gradec 2011, Dol TKI Hrastnik, Drava Ptuj in Istrabenz plini Izola, iz 1. B SRL pa sta se v najmočnejšo ligo uvrstila Herz Šmartno in Slovan.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

Končnica za prvaka, 9. krog:

KRKA - CELJE PL

26:38 (18:14)

Krka: Nunčič, Tomič, Brajer, L. Rašo 6 (1), Jurečič 3, Lavrič 5, Didovič 1, Okleščen 6, Furdi, Pršina, Jakše 2, Udovč 2 (1), D. Rašo 1, Bezgovšek, Klobčar.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 1, Babarskas, Janc 7, Razgor, Suholežnik 3, Marguč 3 (1), Grošelj 2, Zarabec 3, Kodrin 2, Makuc, Mačkovšek 3, Mlakar 3, Žvižej 9 (2), Bećiri 2.

Sedemmetrovke: Krka 2/2; Celje Pivovarna Laško 4/3.

Izključitve: Krka 2; Celje Pivovarna Laško 4 minut.

400 gledalcev.

Petek ob 19.00:

RIKO RIBNICA - URBANSCAPE LOKA



Nedelja ob 19.00:

GORENJE VELENJE - KOPER 2013

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 8 1 0 55 GORENJE VELENJE 8 5 1 2 49 RIKO RIBNICA 8 4 1 3 45 KOPER 2013 8 2 2 4 44 URBANSCAPE LOKA 8 3 0 5 35 KRKA 9 0 1 8 29

Seznam državnih prvakov v rokometu:

2016/2017 - Celje Pivovarna Laško

2015/2016 - Celje Pivovarna Laško

2014/2015 - Celje Pivovarna Laško

2013/2014 - Celje Pivovarna Laško

2012/2013 - Gorenje Velenje

2011/2012 - Gorenje Velenje

2010/2011 - Cimos Koper

2009/2010 - Celje Pivovarna Laško

2008/2009 - Gorenje Velenje

2007/2008 - Celje Pivovarna Laško

2006/2007 - Celje Pivovarna Laško

2005/2006 - Celje Pivovarna Laško

2004/2005 - Celje Pivovarna Laško

2003/2004 - Celje Pivovarna Laško

2002/2003 - Celje Pivovarna Laško

2001/2002 - Prule 67

2000/2001 - Celje Pivovarna Laško

1999/2000 - Celje Pivovarna Laško

1998/1999 - Celje Pivovarna Laško

1997/1998 - Celje Pivovarna Laško

1996/1997 - Celje Pivovarna Laško

1995/1996 - Celje Pivovarna Laško

1994/1995 - Celje Pivovarna Laško

1993/1994 - Celje Pivovarna Laško

1992/1993 - Celje Pivovarna Laško

1991/1992 - Celje Pivovarna Laško

D. S.