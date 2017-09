Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Selektor Uroš Bregar je najbolj pogrešal Tamaro Mavsar, ki bo zaradi strganih kolenskih križnih vezi izpustila tudi decembrsko svetovno prvenstvo v Nemčiji. Foto: Reuters Dodaj v

Rokometašice nemočne proti razigranim Dankam

Gostiteljice v drugem polčasu prestavile v višjo prestavo

27. september 2017 ob 22:35

Farum - MMC RTV SLO

Ženska slovenska rokometna reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2018 na Danskem začela s porazom. Gostiteljice so bile boljše z 28:22.

V prvem polčasu so varovanke selektorja Uroša Bregarja, ki so kvalifikacijski ciklus začele močno zdesetkane, še držale stik z Dankami (12:11), v nadaljevanju pa so gostiteljice prestavile v višjo prestavo, ob izidu 16:14 jim je uspel delni izid 4:0, s katerim so pobegnile na +6, prednosti pa niso izpustile več iz rok. V končnici tekme so vodile že celo za osem zadetkov (28:20).

več sledi ...

Kvalifikacije za EP 2018, skupina 5

1. krog:

DANSKA - SLOVENIJA

28:22 (12:11)



2. krog, nedelja ob 18.00, Celje:

SLOVENIJA - ČEŠKA

Na evropsko prvenstvo, ki bo med 30. novembrom in 16. decembrom prihodnje leto v Franciji, se bodo iz vseh sedmih skupin uvrstile po dve najboljši reprezetanci, napredovala pa bo še najboljša tretjeuvrščena reprezentanca.

M. L.