Šerbec ni več trener Slovenj Gradca

Trener koroškega kluba postal leta 2016

13. maj 2018 ob 20:12

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO

Nekdanji slovenski rokometni as Uroš Šerbec je zapustil rokometni klub iz Slovenj Gradca. Kdo bo njegov naslednik, še ni znano.

Šerbec je odstopil z mesta trenerja po koncu sezone v 1. B DRL. V zadnjem krogu so rokometaši iz Slovenj Gradca gostili Škofljico in zmagali s 26:24. Sezono so s 35 točkami sklenili na četrtem mestu.

Šerbec je na trenerski stolček sedel poleti 2016, ko je zamenjal Sebastjana Soviča. Pomočnika selektorja slovenske reprezentance Veselina Vujovića je predtem vodil Krško, bil je pomočnik trenerja v Mariboru, vodil je tudi ekipo s Ptuja.

