Škofjeločani do konca pretili Celjanom

Krka v nedeljo z Gorenjem

8. december 2018 ob 22:11

Škofja Loka - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško ostajajo na vrhu državnega prvenstva, potem ko so v 13. krogu s 30:28 premagali Urbanscape Loko v gosteh. Za zmago so se morali pošteno potruditi.

Po prepričljivem uvodu celjskih rokometašev ni kazalo na dramatično tekmo. Izbranci Tomaža Ocvirka so namreč v 13. minuti vodili z 9:3, v nadaljevanju pa zaigrali medlo, kar so gostitelji izkoristili, in jih počasi, a vztrajno lovili. Polčas se je končal s 14:17.

Loka izenačila na 26:26

Domači so goste dokončno ujeli v 50. minuti, ko so po golu Matije Vrbinca izenačili na 26:26. V izjemno napeti končnici so pivovarji uveljavili svoje izkušnje in strli odpor žilavih škofjeloških rokometašev. Zadnji žebelj v njihovo krsto pa je zabil Francoz William Accambray za končnih 30:28.

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Tilen Kodrin s sedmimi goli, Jan Jurečič in Draško Nenadić sta prispevala po šest zadetkov. V škofjeloški ekipi je Alen Šibanc dosegel pet, Matija Vrbinc, Grega Jamnik in Andrej Bergant ter Milan Marinović pa po štiri gole.

Zmaga Ribnice v Dobovi

Precej lažje delo je imela drugouvrščena Ribnica, ki je s 34:24 zmagala v Dobovi, medtem ko bo tretjeuvrščeno Gorenje v nedeljo gostovalo pri Krki v Novem mestu.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



LIGA NLB, 13. krog



DOBOVA - RIKO RIBNICA

24:34 (15:18)

Sintič 6; Pucelj in Vujačić po 8.

JERUZALEM ORMOŽ - TRIMO TREBNJE

26:28 (13:15)

Žuran 7; Cirar in Dobovičnik po 6.

SVIŠ IVANČNA GORICA - DOL TKI HRASTNIK

25:26 (11:14)

Stopar in Zafran 5; Brilej 7, Klepej 6.

KOPER 2013 - MARIBOR BRANIK

30:30 (16:14)

Grzentič 9, Bratkovič in Krečič 4; Marušič 10, Celminš 6.



URBANSCAPE LOKA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

28:30 (14:17)

Šibanc 5; Kodrin 7, Jurečič, Nenadić 6.



Nedelja ob 19.00:

KRKA - GORENJE VELENJE

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 13 12 0 1 24 RIKO RIBNICA 13 10 3 0 23 GORENJE VELENJE 12 8 2 2 18 MARIBOR BRANIK 13 8 2 3 18 TRIMO TREBNJE 13 6 2 5 14 URBANSCAPE LOKA 13 7 0 6 14 KOPER 2013 13 6 2 5 14 KRKA 12 4 1 7 9 JERUZALEM ORMOŽ 13 3 1 9 7 DOBOVA 14 3 0 11 6 DOL TKI HRASTNIK 13 2 1 10 5 SVIŠ IVANČNA GORICA 12 1 0 11 2

