Slovenci (spet) z Nemci, Črnogorci in Makedonci

Slovenija bo igrala v Zagrebu

23. junij 2017 ob 15:37,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 19:49

Zagreb - MMC RTV SLO

V dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu bo drevi ob 19.00 žreb skupin za moško rokometno evropsko prvenstvo, ki bo med 12. in 28. januarjem 2018 na Hrvaškem.

Jasno je že, da bo Slovenija tekme v skupinskem delu igrala v Zagrebu, ki bo gostil skupino C. Slovenci so pred žrebom uvrščeni v četrti boben z Madžarsko, Avstrijo in Islandijo.

Slovenija se torej v prvem delu sklepnega turnirja ne more pomeriti z Madžarsko, Avstrijo in Islandijo, torej reprezentancami iz četrtega bobna, prav tako ne s Hrvaško in Norveško. Gostiteljica turnirja bo skupinski del igrala v Splitu, Norveška pa v Poreču.

Možni nasprotniki iz prvega bobna so Nemčija, Španija in Francija.

Evropsko prvenstvo bo v Zagrebu, Splitu, Poreču in Varaždinu.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018 - HRVAŠKA

ŽREB



Skupina A (Split): Hrvaška, Islandija, Srbija, Švedska.



Skupina B (Poreč): Francija, Norveška, Avstrija, Belorusija.



Skupina C (Zagreb): Nemčija, Slovenija, Črna gora, Makedonija.



Skupina D (Varaždin): Španija, Madžarska, Češka, Danska.



Prvenstvo bo potekalo med 12. in 28. januarjem 2018.

A. V.