Slovenke boj za SP začele z zmago nad Hrvaticami

Povratna tekma s Hrvaško v četrtek

10. junij 2017 ob 20:08

Osijek - MMC RTV SLO/STA

Slovenske rokometašice so v Osijeku dosegle pomembno zmago v boju za svetovno prvenstvo. Na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij so premagale Hrvaško z 28:23.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so imele v prvi polovici tekme v Slavoniji škarje in platno v svojih rokah. Že v 11. minuti so si priigrale štiri gole prednosti (8:4), lepo zalogo v zadetkih pa zadržale do konca prve polovice tekme. V njihovi igri je bilo tudi nekaj kriznih trenutkov, v 21. minuti so se jim gostiteljice, ki nastopajo brez svoje najboljše igralke in nekdanje krimovke Andree Penezić, približale na dva gola (10:8). Končnica pa je bila v domeni Slovenk, ki so na odmor odšle z najvišjo prednostjo (15:10).

Slovenke so v drugi polovici tekme igrale še naprej dobro, v 39. minuti pa izkoristile dve igralki več na igrišču in po golu Tamare Mavsar prvič povišale prednost na šest golov (19:13). Slovenske rokometašice so se v zadnjih dvajsetih minutah sosedskega dvoboja preveč sprostile in gostiteljicam dovolile, da so se v 54. minuti približale na le dva gola zaostanka (23:21). Po Bregarjevi minuti odmora so Slovenke znova zaigrale zbrano in povedle za šest golov (28:22), na koncu pa Slavonijo zapustile s petimi goli prednosti.

V slovenski reprezentanci sta bili najučinkovitejši Tamara Mavsar in Neli Irman, ki sta dosegli po šest golov, po štiri sta prispevali Ana Gros in Nina Jeriček. Vratarka Amra Pandžić je zbrala 11 obramb.

Povratna tekma s Hrvaško bo v četrtek, 15. junija. Dvoboj se bo v celjski dvorani Golovec začel ob 18. uri.

V lovu na peti SP

Slovenke bodo v primeru končne zmage petič nastopile na svetovnem prvenstvu. Nazadnje so na svetovnem prvenstvu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, ko so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu na SP-ju v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto, na Hrvaškem 2003 pa osmo mesto.

Svetovno prvenstvo bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji.

KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

Prve tekme

Osijek:

HRVAŠKA - SLOVENIJA 23:28 (10:15)

Povratna tekma bo v četrtek ob 18.00 v dvorani Golovec v Celju.

Hrvaška: Kapitanović, Debelić, P. Posavec, Micijević 2, Krsnik 3, Plahinek 5, S. Posavec 1, Vidak, Milošević, Kalaus 3, Domjan, Glavan, Marić 2, Pijević, Kožnjak 4, Benko 3.

Slovenija: Stefanišin, Pandžić, Ferfolja 1, Gros 4, Krajnc, Jeriček 4, Stanko 2 (1), Mavsar 6 (1), Lazović 2, Zulić 1, Irman 6, Koren, Barič 2, Vrček, Krhlikar, Užmah.

Sedemmetrovke: Hrvaška 3/1; Slovenija 2/2.

Izključitve: 10; 14 min.

700 gledalcev.



ITALIJA - SRBIJA

MADŽARSKA - SLOVAŠKA

ČEŠKA - TURČIJA

MAKEDONIJA - ŠVEDSKA



Odigrano včeraj:

ČRNA GORA - BELORUSIJA 33:26

RUSIJA - POLJSKA 31:20

ROMUNIJA - AVSTRIJA 34:29

UKRAJINA - ŠPANIJA 24:24

