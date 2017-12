Slovenke strle Angolo za osmino finala

V četrtek ob 14.00 s Paragvajem

5. december 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 15:45

Trier - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji s 32:25 premagala Angolo in se praktično že prebila med najboljših 16 na svetu.

Slovenske rokometašice so tekmo 3. kroga začele nekoliko drugače kot uvodna obračuna na prvenstvu, saj niso hitro povedle in v prvih treh minutah niso dosegle zadetka.

Vseeno se je njihova igra hitro popravila, po podaji odlične Ane Gros je za prvo vodstvo na tekmi poskrbela Tjaša Stanko. V igro Angole so se prikradle napake, Slovenke so to izkoristile, za najvišjo prednost v prvem polčasu (8:5) je poskrbela Grosova. Stankova je zadela prazen gol za 9:6, nato pa je Angolkam po delnem izidu 0:3 uspelo izid izenačiti (9:9). Po minuti odmora, ki jo je zahteval slovenski selektor Uroš Bregar, so Slovenke v obrambi zaigrale bolj kompaktno, do odmora je bila tekma zelo izenačena, za 15:15 je zadela Magda Cazanga.

Ob izteku rednega dela prvega polčasa so Afričanke storile prekršek, zadnji strel prvega polčasa je pripadel Grosovi, ki je z devetih metrov ob odličnem posredovanju vratarke Cristine Branco zatresla desno vratnico. Grosova je bila najučinkovitejša strelka prvega dela, zadela je petkrat, zadetek manj je dosegla Neli Irman. Pri Angolkah je bila najbolj razpoložena Azenaide Carlos (štirje zadetki), tri gole je prispevala Cazanga.

Slovenke pri 24:23 dodale plin

Tudi na začetku drugega dela so Angolke držale korak s Slovenkami. Izid je bil v 39. minuti še izenačen na 20:20. Slovenija je nato strnila vrste in se po zadetkih Alje Vrček ter Grosove odlepile na 24:21 v 43. minuti. Malo kasneje je Amra Pandžić ubranila sedemmetrovko, na drugi strani pa je Tjaša Stanko z izjemni prodorom zabila za 25:23, hkrati pa izsilila še izključitev nasprotnice. Stankova je s svojim drugim zaporednim golom povišala na 26:23. In ko je Alja Vrček v 51. minuti iz protinapada zabila za +5 (28:23), je bil odpor Angolk zlomljen. Pri Sloveniji je bila s sedmimi goli najboljša Ana Gros

Slovenke se bodo v četrtek ob 14.00 pomerile s Paragvajkami. Nova zmaga ne bi smela biti vprašljiva, saj gre za najslabšo ekipo v skupini A. Prenos tekme na TVS 2 in na MMC-ju.

SP v rokometu (Ž), Trier

Skupina A, 3. krog

SLOVENIJA - ANGOLA 32:25 (15:15)

Gros 7, Stanko, Irman 6; Cazanga 7.

Danes ob 18.00:

FRANCIJA - PARAGVAJ

Ob 20.30:

ROMUNIJA - ŠPANIJA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 0 +21 4 ROMUNIJA 2 2 0 0 +15 4 FRANCIJA 2 1 0 1 +6 2 SLOVENIJA 2 1 0 1 -3 2 ANGOLA 2 0 0 2 -10 0 PARAGVAJ 2 0 0 2 -29 0

V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

M. L., A. V.