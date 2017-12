Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 20 glasov Ocenite to novico! Ines Amon je dosegla štiri zadetke, v četrti minuti je po protinapadu povišala slovensko vodstvo na 4:0. Foto: Rokometna zveza Slovenije Twitter VIDEO Slovenke v sredo počivale... Dodaj v

Slovenke strle Paragvajke že v prvem polčasu

Tjaša Stanko in Ana Gros po šestkrat v polno

7. december 2017 ob 09:55,

zadnji poseg: 7. december 2017 ob 15:29

Trier - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji s pol moči odpravila Paragvaj (28:22) in potrdila nastop v osmini finala.

Slovenke so v Trierju hitro pokazale, kdo je gospodar na igrišču. Po protinapadu, ki ga je končala Ines Amon, je bilo v četrti minuti 4:0, ob polčasu pa že 18:9. Selektor Uroš Bregar je lahko v nadaljevanju spočil nosilke igre, saj Slovenijo že v petek čaka zahteven obračun s Španijo.

V 37. minuti so rezervistke povišale prednost na 21:10, potem pa so Paragvajke izkoristile nezbrano slovensko igro in kar osemminutni strelski mrk, tako da so se približale na štiri zadetke (25:21) in Bregarja prisilile v minuto odmora in v vrnitev nekaetrih najboljših igralk na parket.

Tjaša Stanko, ki je bila ob Ani Gros (obe po šest zadetkov, Grosova je vseh šest dosegla v prvem polčasu) najboljša slovenska strelka, je v 58. minuti zadela s sedemmetrovke za 26:21 in potrdila zmago.

"Prvi polčas smo odigrali tako, kot smo morali in naredili večjo razliko, v drugem pa sem dal priložnost mlajšim rokometašicam, saj želim, da čim več igrajo. Naloge nismo opravili tako, kot smo si zadali, zato sem moral na koncu moral zamenjati nekaj igralk. A nič ne de, pomembno je, da so mlajše okusile igranje na svetovnem prvenstvu, za kar jim čestitam," je povedal Uroš Bregar.

Slovenija bo v primeru zmage nad Španijo (zadnji medsebojni dvoboj na lanskem EP-ju so Španke dobile s 30:18) kandidirala za prvo mesto v skupini A, v primeru poraza pa ji grozi četrto mesto in dvoboj z Norveško, ki bi se ji vsaka ekipa rada čim bolj ognila, saj je imela Norveška ob uvodnih treh zmagah (Madžarska, Argentina in Poljska) "gol razliko" 101:63.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018

SKUPINA A, Trier, 4. krog

SLOVENIJA - PARAGVAJ 28:22 (18:9)

Gros in Stanko po 6, Koren in Amon po 4, Vrček in Beganović po 2, Rudman, Žabjek, Abina in Irman po 1.; Canata Morinigo 8.

Sedemmetrovke: Slovenija 5/5, Paragvaj 2/2.

Izključitve: Slovenija 10, Paragvaj 6 minut.



Danes ob 18.00:

ROMUNIJA - ANGOLA

Ob 20.30:

ŠPANIJA - FRANCIJA

Lestvica: ROMUNIJA 3 3 0 0 +17 6 SLOVENIJA 4 3 0 1 +11 6 FRANCIJA 3 2 0 1 +28 4 ŠPANIJA 3 2 0 1 +19 4 ANGOLA 3 0 0 3 -19 0 PARAGVAJ 4 0 0 4 -57 0 V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.



5., zadnji krog, petek ob 14.00:

ANGOLA - PARAGVAJ

Ob 18.00:

FRANCIJA - ROMUNIJA

Ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

