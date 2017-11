Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana Gros je bila z osmimi goli najboljša slovenska strelka. Foto: Reuters Dodaj v

Slovenske rokometašice ugnale Angolo

Ana Gros zabila osem golov

24. november 2017 ob 21:32

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na pripravljalnem turnirju v Parizu premagala Angolo z 31:25. V nedeljo bo igrala z zmagovalko dvoboja med Francijo in Tunzijo.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so po izenačenem prvem polčasu razliko naredile v drugem, ki so ga - po zaslugi dobre obrambe in učinkovitega napada - dobile z 18:12 ter se uvrstile v finale turnirja. Blestela je Ana Gros, ki je dosegla kar osem golov. Tjaša Stanko je prispevala pet, Alja Koren štiri, Nina Zulić, Polona Barič in Alja Vrček po tri, Lina Krhlikar dva, Ana Abina in Tjaša Rudman pa po en zadetek.

"Naš cilj je bil, da v tej fazi pripravljalnega obdobja sestavimo obrambo, kar je nam je dobro uspelo in zato lahko, kljub temu, da gre le za pripravljalne tekme, našim mladim dekletom čestitam. Na nedeljski tekmi bomo poskušali ponavljati vse, kar smo delali na zadnjih treningih, saj se želimo čim bolj uigrati ter čim bolje odigrati," je po zmagi dejal Bregar.

Slovenke decembra na SP v Nemčijo

Slovenke se bodo v finalu bržkone pomerile s Francozinjami, ki so - tako kot Angolke - njihove tekmice na bližnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. Slovenke se bodo v skupinskem delu v Trierju pomerile tudi z Romunkami, Špankami in Paragvajkami. V osmino finala se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, zadnjeuvrščeni pa bosta tekmovanje nadaljevali v takoimenovanem predsedniškem pokalu.

ČLANICE, PRIPRAVLJALNI TURNIR



Pariz:

SLOVENIJA - ANGOLA 31:25 (13:13)

Slovenija: Ferfolja, Abina 1, Amon, Gros 8, Lovšin, Stanko 5, Rudman 1, Zulič 3, Koren 4, Pandžič, Barič 3, Beganovič, Vrček 3, Čopi, Vojnović, Krhlikar 2, Žabjek.



Nedelja:

SLOVENIJA : ZMAGOVALEC FRANCIJA/TUNIZIJA

A. V.