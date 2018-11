Slovenske rokometašice v Laškem začele "operacijo Francija"

30. novembra za uvod proti Črni gori

20. november 2018 ob 17:57

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Laškem začela priprave pred evropskim prvenstvom, ki bo med 29. novembrom in 16. decembrom v Franciji.

V Laškem se je zbralo 16 rokometašic, med katerimi ni Nives Ahlin, ki je morala sodelovanje v reprezentanci odpovedati zaradi službenih obveznosti. Zaradi klubskih pa se bodo soigralkam pozneje pridružile Lina Krhlikar (24. novembra), Jasmina Pišek in Eleonora Kodele, ki sta z ekipo Z'Dežele ta konec tedna igrali tekmi evropskega pokala Challenge.

Izbranke Uroša Bregarja bodo v pivovarskem mestu ostale do petka, ko se bodo preselile v Zreče in tam opravile sklepni del priprav na prvenstvo, na katerem bodo v prvem delu proti Črni gori, Franciji in Rusiji zaigrale v Nancyju. V drugi del se bodo uvrstile tri najboljše ekipe vsake skupine.

Bregar: Iztisnili bomo maksimum. Videli bomo, kaj nam bo to prineslo

"Skušali bomo dobiti kakšno moško ekipo, s katero si želimo opraviti nekaj treningov in odigrati kakšno tekmo, saj smo se odločili, da pripravljalnih zaradi pomanjkanja časa ne bomo. Na evropskem prvenstvu smo v težki skupini, v kateri sta tudi olimpijski in svetovni prvak, pa vedno neugodna Črna gora, a glede na to, da smo na vsakem velikem tekmovanju dosegli eno odmevno zmago, je tak cilj tudi tokrat. Reprezentanca je znova dodatno pomlajena, v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom od izkušenih igralk manjka Neli Irman, v ekipo se vračata Polona Barič in Tamara Mavsar, vodilna igralka je zagotovo kapetanka Ana Gros, prihajajo pa mlajše rokometašice, denimo Tjaša Stanko, Nina Žabjek, Hana Vučko in druge. Verjamem, da bomo naredili dobro povezan kolektiv in da bomo iz vseh iztisnili maksimum, kaj nam bo to prineslo, pa bomo videli," je dejal selektor Uroš Bregar.

Gros: V Francijo ne gremo z belo zastavo

"Z dekleti se že zelo veselimo evropskega prvenstva, do takrat pa se bomo poskušali nanj čim bolje pripraviti. Mislim, da bomo delali veliko in kot vselej pri selektorju Bregarju, pripravili vse do zadnje podrobnosti. Prvi cilj je zagotovo uvrstitev v drugi del prvenstva in mislim, da bi bil to velik uspeh. To zagotovo ne bo lahko, saj so vse tri ekipe zelo kakovostne, smo pa že večkrat dokazali, da se lahko bojujemo z močnejšimi reprezentancami in tudi tokrat v Francijo ne gremo z belo zastavo," pravi kapetanka Ana Gros.

Seznam slovenskih reprezentantk

Vratarke: Amra Pandžić, Maja Vojnović (obe Krim Mercator) in Branka Zec (Bayer Leverkusen);

Krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Tamara Mavsar (vse Krim), Živa Čopi (Krka) in Jasmina Pišek (Z'Dežele);

Zunanje igralke: Ana Abina, Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Lea Kranjc (Zagorje), Teja Ferfolja (Paok), Ana Gros (Brest), Eleonora Kodele (Z'Dežele);

Krožni napadalki: Taja Čajko (Mlinotest Ajdovščina) in Lina Krhlikar (Göpppingen).

ROKOMET (Ž)



EVROPSKO PRVENSTVO 2018

NANCY, skupina B



Četrtek, 29. novembra, ob 21.00:

FRANCIJA - RUSIJA

Petek, 30. novembra, ob 21.00:

SLOVENIJA - ČRNA GORA



Nedelja, 2. decembra, ob 15.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA



Torek, 4. decembra, ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA



V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance.

