Francozi pričakovano "razbili" nemočne Brazilce

Začetek svetovnega prvenstva v rokometu

11. januar 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 22:49

Pariz - MMC RTV SLO

V Franciji se je začelo svetovno rokometno prvenstvo. Uvodno tekmo zaključnega turnirja je dobila gostiteljica, ki je z 31:16 odpihnila Brazilijo.

Francozi so na letošnjem SP-ju glavni favoriti za končno slavje. Na domačih tleh naskakujejo šesti naslov svetovnega prvaka, potem ko so bili najboljši že na Islandiji leta 1995, v Franciji 2001, na Hrvaškem 2009, Švedskem 2011 in v Katarju 2015.

Prvo oviro so zlahka preskočili, Brazilci niso bili dostojen nasprotnik surovi francoski moči v obrambi in natančnim metom v napadu. Izgubili so še osmi obračun (od osmih) z gostitelji.

Francozi navdušili 16-tisočglavo množico

Francozi so zelo hitro pokazali, zakaj so glavni favoriti za naslov svetovnega prvaka. Brazilce so zmleli s čvrsto in na trenutke tudi zelo grobo obrambo - v vratih je po pričakovanjih kraljeval Thierry Omeyer -, v napadu niso imeli pretiranih težav pri doseganju zadetkov. Pri rezultatu 4:2 so z delnim izidom 7:1 pobegnili na osem zadetkov prednosti (11:3), ki so jo do odmora še povečali. V zadnjem francoskem napadu prvega polčasa je desni zunanji igralec Montepelliera Valentin Porte zadel s krila za +10 in postavil izid ob polčasu (17:7). Porte je bil s petimi zadetki tudi najučinkovitejši igralec prvega dela, po tri so jih dosegli Michaël Guigou in Nikola Karabatić (oba Francija) ter Jose Toledo (Brazilija).

Francozi zbežali že na +16

V drugem polčasu se je prevlada gostiteljev nadaljevala. Z delnim izidom 9:3 so Francozi nasprotniku zbežali na +16 (26:10), najvišjo prednost na tekmi so nato izenačili še dvakrat (27:11 in 28:12). Zadnja zadetka na tekmi sta dosegla vratarja, ki sta se med strelce vpisala z metom čez celotno igrišče v prazno mrežo. Najprej je v polno minuto pred koncem zadel Maik dos Santos, nato ob sireni še rezervni vratar Francije Vincent Gerard (31:16). Ta je bil imenovan tudi za igralca tekme. Najboljši francoski strelec je bil s šestimi zadetki Porte, pet jih je za Brazilijo dosegel Toledo.

SP v rokometu, skupina A:

FRANCIJA - BRAZILIJA

31:16 (17:7)

Porte 6, Narcisse, Nyokas, N. Karabatić, Dipanda in Guigou po 3; Toledo 5, Teixeira 3.

Četrtek ob 17.45:

RUSIJA - JAPONSKA

Ob 20.45:

POLJSKA - NORVEŠKA

