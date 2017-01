Islandija bo pravi test slovenske moči

Severnjaki brez prvega zvezdnika Arona Palmarssona

13. januar 2017 ob 17:24,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 18:23

Metz - MMC RTV SLO/STA

Slovenske rokometaše na svetovnem prvenstvu v Metzu po uvodni zmagi nad Angolo v soboto (14.45) čaka precej težja naloga - Islandija.

Otoška država s severnega Atlantika je znana po odličnih rokometaših, ki so svojo moč (delno) pokazali v prvem krogu, ko so sicer izgubili s Španijo (27:21), a ob polčasu vodili z 12:10. Najboljši strelec Otočanov je bil veteran Gudjon Valur Sigurdsson, ki je dosegel pet golov, štiri je dodal Arnar Arnarson. Islandija na prvenstvu igra brez prvega zvezdnika Arona Palmarssona, ki se je poškodoval.



Postavi Slovenije in Islandije

Vujović: Islandci igrajo brez ročne zavore

"Islandci zavoljo svojega sistema igre terjajo 100-odsotno osredotočenost skozi celotno tekmo. To so igralci, ki ne znajo potegniti ročne zavore in ne glede na izid igrajo v enakomernem ritmu. V njihovi igri je veliko teka in hitrosti, na njihovih tekmah so vselej tudi visoki izidi. Znani so tudi po tem, da znajo v svojo korist izrabiti tekmečevo nezbrano igro, v tem primeru te bodo zagotovo premagali. Če se jim zoperstaviš z zbrano in preudarno igro, potem pa niso več tako močni tekmeci," razmišlja selektor Veselin Vujović, ki se bo glede nastopa poškodovanega Mihe Zarabca odločil po današnjem treningu.

"Zarabec bo danes opravil celoten trening, na podlagi njegovega počutja pa se bomo nato odločili o njegovem nastopu. Upam, da bo nared do sobote, saj gre za tekmo, kjer potrebujemo vsakega igralca," je v zvezi z Zarabcem dejal selektor.

Kavtičnik: Vse razen zmage bi bilo razočaranje

"Islandija je v zadnjem desetletju veljala za rokometno velesilo, v zadnjih dveh letih pa jo zavoljo menjave rodu ni bilo na vidiku. V Franciji manjka najbolj udaren mož Aron Palmarsson, kar je dobro za nas, a že na uvodni tekmi s Španci se je videlo, da premorejo veliko kakovosti. Verjamem, da smo boljši in da lahko zmagamo, vsak drugačen razplet bi bil veliko razočaranje," pa napoveduje slovenski kapetan Vid Kavtičnik.

Kastelic: Cilj sta dve točki

"Tekma z Islandijo bo veliko bolj zahtevna in izenačena od uvodne z Angolo. Dobro je, da bomo zaradi zgodnjega termina naše prve tekme imeli dan in pol za temeljito pripravo. Mi se bomo maksimalno potrudili, da osvojimo novi dve točki," je dejal 20-letni vratar Urh Kastelic, eden izmed sedmih debitantov v slovenski izbrani vrsti na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki mu je slovenski selektor nekoliko nepričakovano dal prednost pred veliko izkušenejšim Urbanom Lesjakom.

Slovenci se zavedajo, da bi se z morebitno drugo zmago močno približali preboju v osmino finala, hkrati pa se zavedajo, da je pred njimi silno zahtevna naloga. Igralci iz dežele gejzirjev veljajo za nepopustljive in zelo srčne rokometaše, večina pa jih tudi nastopa v najmočnejših evropskih ligah v Nemčiji, Franciji in Danski.

Smarason: Slovenci sodijo med osem najboljših na svetu

"Slovenija sodi med osem najboljših ekip na svetu, večina njenih igralcev tudi nastopa v najboljših evropskih klubih. Če bomo ponovili našo predstavo z uvodne tekme proti Španiji, potem nimamo nobenih možnosti za zmago proti Sloveniji. V soboto bomo morali igrati zbrano in trdno vseh 60 minut. V tem trenutku še nismo optimalno pripravljeni, a upam, da bo naša kombinacija izkušenih in mladih igralcev v nadaljevanju vendarle prikazala svoj pravi obraz," je dejal 22-letni srednji zunanji igralec Islandec Janus Dadi Smarason.

Slovenija je z Islandijo odigrala številne tekme na največjih tekmovanjih. Na svetovnih prvenstvih jo je premagala v Tuniziji 2005 s 23:33 in izgubila v Nemčiji 2007 s 31:32. Na evropskih prvenstvih je Slovenija na štirih tekmah dosegla tri zmage (na Hrvaškem 2000 s 27:26, v Sloveniji 2004 s 34:28 in v Srbiji 2012 s 23:32) in doživela poraz (na Švedskem 2002 s 25:31), na njunem edinem olimpijskem obračunu v Atenah 2004 pa je Slovenija izgubila s 25:30.

SVETOVNO PRVENSTVO



SKUPINA B, Metz

2. KROG

Sobota ob 14.45:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Ob 17.45:

TUNIZIJA - ŠPANIJA

Ob 20.45:

ANGOLA - MAKEDONIJA

Lestvica: SLOVENIJA 1 1 0 0 +17 2 ŠPANIJA 1 1 0 0 +6 2 MAKEDONIJA 1 1 0 0 +4 2 TUNIZIJA 1 0 0 1 -4 0 ISLANDIJA 1 0 0 1 -6 0 ANGOLA 1 0 0 1 -17 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

A. V.