Jancu najteže, ko se je s 15 leti preselil v Celje

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc je bil med izbranci Veselina Vujovića že na olimpijskih igrah v Riu, na katerih je Slovenija osvojila 6. mesto. Foto: Reuters Tudi Španija je premagljiva, če bi seveda imeli odličen dan. To smo že dokazali. A mislim, da bodo pomembnejše preostale tekme, ki jih bo treba dobiti. Pogodbo s Celjem Pivovarno Laško ima Janc do leta 2019, vendar bo bržkone že po letošnji sezoni odšel v tujino. Foto: BoBo Na prvenstvu bomo brez Uroša Zormana in Gorazda Škofa. Škof s tisto svojo energijo, obrambami, Uroš z izkušnjami. Vemo, kakšen vpliv ima tudi na sodnike. Poškodovan je še Dean Bombač. To so izjemni igralci in nam bo brez njih teže. 20-letni Sevničan je izjemno zrel za svoja leta, na preizkušnji pa je bil že s 15 leti, ko se je preselil v Celje. Čeprav je bilo neprijetno, ker nikogar ni poznal, je zdržal in se razvil v odličnega rokometaša. Foto: www.alesfevzer.com Mislim, da lotevamo psiholoških prijemov, torej - kako se pripraviti na tekmo, kako se odzvati na določene razmere ... Glava je pri športniku zelo pomembna. Ko enkrat padeš v krizo, je lahko že prepozno. Nikola Karabatić je pozdravil poškodbo, ki jo je staknil na začetku oktobra, in bo na domačem svetovnem prvenstvu kapetan francoske reprezentance. Prvo medaljo na velikih tekmovanjih je 32-letni Karabatić s Francijo osvojil že leta 2006, ko je bil evropski prvak (v finalu je Francija premagala Španijo z 31:23, Karabatić pa je dosegel 11 golov). Z izjemno generacijo reprezentančnih kolegov se je veselil tudi treh naslovov svetovnega prvaka (2009, 2011, 2015) in dveh zlatih olimpijskih medalj (2008, 2012). Lani se je v finalu olimpijskih iger v Riu zataknilo in Karabatić se je pred Eifflovim stolpom lahko fotografiral le s srebrno medaljo. Foto: EPA Doma imamo kar velik vinograd. Še zdaj kdaj pomagam očetu, da pozabim na rokomet. Za slovensko reprezentanco se začenja novo obdobje, saj na letošnjem SP-ju ne bo igral organizator igre Uroš Zorman, medtem ko v vratih ne bo Gorazda Škofa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jancu najteže, ko se je s 15 leti preselil v Celje

MMC-jev intervju z Blažem Jancem

10. januar 2017 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ob dobrem dnevu in nekaj športne sreče lahko presenetimo in pridemo tudi do kakšnega izjemnega rezultata," pred SP-jem razmišlja najobetavnejši slovenski rokometaš Blaž Janc.



V sredo se bo v Franciji začelo 25. svetovno prvenstvo v rokometu. Pričakovati je zelo kakovosten turnir in v izločilnih bojih številne spektakularne tekme. V Lillu (osmina finala in četrtfinale) bi bil lahko razprodan nogometni stadion s 27.500 sedeži, kar bi bil rekorden obisk tekme svetovnega prvenstva. Prvi favorit je gostitelj Francija, ki bo želela ob spodbudi glasnih navijačev pozabiti na olimpijske igre (v finalu ji je načrte prekrižala Danska) in ubraniti naslov prvaka. Slovenija bi lahko prišla do četrtfinala, kaj več pa bi bilo presenečenje. Pogovarjali smo se z Blažem Jancem, desnim krilom slovenske izbrane vrste, ki blesti v dresu Celja Pivovarne Laško in je "na radarju" največjih evropskih klubov.

Slovenija bo prvenstvo v četrtek začela s tekmo proti Angoli. Se strinjate, da je za uvod to najboljši možni tekmec?

Res je. Na začetku verjetno še ne bomo v najboljši formi, ampak jo bomo stopnjevali skozi prvenstvo. Odlično je, da imaš za uvod takšnega nasprotnika, da si lahko dvigneš samozavest. Verjetno gre za najslabšo reprezentanco v skupini, a je ne bomo podcenjevali.

Kako bi ocenili slovensko predtekmovalno skupino, v kateri so prvi favoriti Španci?

Precej izenačena skupina je, vsak lahko premaga vsakogar. Tudi Španija je premagljiva, če bi seveda imeli odličen dan. To smo že dokazali. A mislim, da bodo pomembnejše preostale tekme, ki jih bo treba dobiti.

O konkretnih ciljih slovenske reprezentance ni bilo veliko slišati. Kakšne želje imate vi?

Preboj iz skupine je osnoven cilj, nato pa sledijo tekme na izpadanje. Ob dobrem dnevu in nekaj športne sreče lahko presenetimo in pridemo tudi do kakšnega izjemnega rezultata.

... kot je bil polfinale pred štirimi leti. Selektor Vujović sicer ni prav optimističen in je rekel, da ne ve, ali bi lahko Slovenija šla dlje od četrtfinala, češ da je preveč neznank. Kaj je največja težava Slovenije? Da ne bo nekaterih nosilcev igre?

Gotovo. Na prvenstvu bomo brez Uroša Zormana in Gorazda Škofa. Škof s tisto svojo energijo, obrambami, Uroš z izkušnjami. Vemo, kakšen vpliv ima tudi na sodnike. Poškodovan je še Dean Bombač. To so izjemni igralci in nam bo brez njih teže. A verjamem v ekipo, verjamem, da se jih bo dalo nadomestiti, čeprav je ekipa pomlajena in večina še nima izkušenj s svetovnega prvenstva.

Tudi vi boste prvič na SP-ju!

Sem pa bil na olimpijskih igrah v Riu in imam iz Celja Pivovarne Laško izkušnje z nekaj težkimi tekmami v Ligi prvakov. Bo pa to vsekakor nova izkušnja, ki se je veselim. Zanimivo bo.

Kdo je prvi favorit?

Stavil bi na Francoze, glede na to, da so domačini. Vemo, kaj se je zgodilo na olimpijskih igrah, tako da bodo zelo motivirani za zlato medaljo.

Stari ste komaj 20 let. Boste znali odmisliti, da ste na velikem tekmovanju?

Določen pritisk je. Zastopaš svojo državo, vsi v Sloveniji te spremljajo. A ta trema mine ob prvem sodnikovem žvižgu. Seveda pa je razlika, ali igraš tekmo državnega prvenstva ali pa na SP-ju s Španijo.

Pri tem vam pomaga tudi vaše dekle, ki študira psihologijo, kajne?

Res je. Zelo mi pomaga. Gotovo sem tudi na tem področju napredoval. Mislim, da se premalo lotevamo psiholoških prijemov, torej - kako se pripraviti na tekmo, kako se odzvati na določene razmere ... Sam pogostokrat vizualiziram, kako bo tekma potekala. Tu je največ rezerv. Glava je pri športniku zelo pomembna. Ko enkrat padeš v krizo, je lahko že prepozno. Tudi ko si na najvišji ravni, je treba delati s psihološko pripravo, ker nikoli ne veš, kdaj boš v krizi.

Se znate obvladati, kadar vašo ekipo oškodujejo sodniki?

Treba se je zadržati. Jezo poskušam zadržati v sebi, saj vem, da ne bo nič pomagalo, če naredim kakšno neumnost.

Verjetno boste iz Celja Pivovarne Laško odšli že po tej sezoni. Menda so Kielce pripravljene za vas odšteti pol milijona evrov odškodnine. Kako to komentirate?

Da po sezoni zapuščam Celje, ni še nič rečeno. Pogodbo imam do leta 2019. Kako naprej, se bo treba še dogovoriti, zagotovo pa sem vesel, da se zame zanimajo veliki klubi. A hkrati vem, da bo treba še naprej trdo delati, saj moram postati še boljši igralec.

Pravijo vam celo celjski Ronaldo. Bi vam bilo ljubše, če bi vam rekli celjski Messi?

Ne, ker navijam za Real (smeh).

Ste tudi vi radi v lepih oblekah in urejeni, kot je Ronaldo?

Najraje sem kar v trenirki. Tako mi je najbolj udobno. Edino, kar je, je to, da si za vsako tekmo uredim pričesko.

Kdaj ste bili pa zadnjič v kravati?

Mislim, da za svojo birmo. Nisem vajen kravat in srajc.

No ja, preizkusili ste se tudi kot maneken ...

"Tašča" Nataša je lastnica blagovne znamke And by Andraž in nosim njihova oblačila. Ampak v njih ni težko biti maneken, ker so tako lepa oblačila, da verjetno pristojijo vsakomur.

Rokomet igra tudi vaš brat Mitja. Bi lahko kdaj zaigrala skupaj v reprezentanci?

Igra za Sevnico, star je 13 let in izstopa v svoji generaciji, nekako tako kot jaz, ko sem še igral v Sevnici. Gotovo je velik talent, a se mora še odločiti, ali bo ves svoj čas posvetil rokometu. Kolikor bo v moji moči, mu bom pomagal in morda nekoč res zaigrava skupaj.

Kako težko je bilo, ko ste pri 15 letih zapuščali Sevnico in odšli v Celje?

To je bilo najtežje obdobje v življenju. V Celju nikogar nisem poznal, vse je bilo tuje. K sreči je mati večkrat prišla na obisk in me motivirala.

Bilo je že veliko primerov, ko so mlade športnike, ko so bili od doma, premamili nočni lokali, celo kazinoji ... Vi očitno niste tega kova!

Jaz sem imel že takrat stvari urejene. Vedel sem, da želim biti rokometaš. Sem pa pomislil, da bi končal kariero, a so me starši pregovorili.

Da ste tako zrel za svoja leta, je tudi posledica vzgoje in odraščanja. Prihajate s podeželja. Verjetno ste se delovnih navad priučili že v otroštvu.

Vsak dan je bilo dovolj dela. Doma imamo kar velik vinograd. Še zdaj kdaj pomagam očetu, da pozabim na rokomet.

Ali po tekmi potem raje spijete vino ali pivo?

Dolgo nisem pil piva, ker mi okus nekako "ni potegnil". Zdaj spijem kakšno pivo, ampak vsekakor imam raje vino.

Ritem vrhunskega športnika je naporen. Imate vseeno čas, da greste vsaj na kakšen družaben dogodek, morda koncert?

Čas tega večinoma ne dopušča, si pa zelo želim enkrat na koncert Dina Merlina.

T. O.