Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović bo Slovenijo popeljal na tretje veliko tekmovanje. Na lanskem evropskem prvenstvu so Slovenci izpadli že v predtekmovanju in zasedli končno 14. mesto. Na olimpijskih igrah so jih v četrtfinalu izločili Danci. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaj bi mi brez rokometa: Nocoj začetek svetovnega prvenstva

Slovenija bo prvič igrala v četrtek

11. januar 2017 ob 09:55

Pariz - MMC RTV SLO

Inflacija velikih rokometnih tekmovanj prinaša že tretjega v samo enem letu. Po evropskem prvenstvu na Poljskem in olimpijskih igrah v Riu se danes v Franciji začenja še svetovno prvenstvo.

Zasičenost terja davek tudi med igralci. Ob naporni klubski sezoni rokometaši zaradi poškodb, utrujenosti in osebnih razlogov odpovedujejo nastop za reprezentanco, tako da bo prvenstvo v Franciji minilo brez številnih odličnih igralcev.

Prvi favoriti turnirja so branilci naslova Francozi (kvota 2), ki so tudi zaradi nastopa pred svojimi navijači zbrali praktično najmočnejšo postavo. Francija bo po letu 1995, 2001, 2009, 2011 in 2015 naskakovala šesti naslov najboljšega na svetu.

Sodeč po stavnicah so v ožjem krogu favoritov za medaljo še Danci (kvota 4,75), Španci (6,5) in Nemci (7), že peti Hrvati imajo kvoto 12. Slovenija je za osvojitev naslova na sedmem mestu s kvoto 31.

Osnovni cilj pomlajene slovenske reprezentance brez Uroša Zormana, Gorazda Škofa in poškodovanega Deana Bombača je uvrstitev v četrtfinale. Slovenski rokometaši so se najbolj izkazali pred štirimi leti v Franciji, ko so bili četrti. Med osem so se uvrstili le še pred dvema letoma v Katarju.

Prvenstvo bosta nocoj ob 20.45 v Parizu odprli Francija in Brazilija. Slovenija bo igrala v Metzu v skupini B, njen prvi nasprotnik pa bo v četrtek ob 14.00 Angola, na papirju najlažji tekmec. V soboto bodo Slovenci igrali proti Islandiji, v ponedeljek proti Makedoniji, v torek proti Tuniziji in za zaključek prvega dela v četrtek proti Španiji. V soboto in nedeljo bodo odigrani vsi dvoboji osmine finala.

Dogajanje na svetovnem prvenstvu v rokometu bosta lahko v prenosih spremljali na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

Slovenski nastopi

1. krog (12. januar):

14.00 Slovenija - Angola

2. krog (14. januar):

14.45 Islandija - Slovenija

3. krog (16. januar):

17.45 Slovenija - Makedonija

4. krog (17. januar):

17.45 Slovenija - Tunizija

5. krog (19. januar):

20.45 Španija - Slovenija

R. K.