Le še Francozi neporaženi v skupini A; Islandci remizirali s Tunizijo

Nemci razbili Čile

15. januar 2017 ob 22:17,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 22:28

Nantes - MMC RTV SLO

Na svetovnem rokometnem prvenstvu je dvoboj neporaženih ekip v skupini A, Francije in Norveške, pripadel galskim petelinom (31:28).

Na veselje domačih navijačev so največji favoriti za osvojitev naslova svetovnih rokometnih prvakov nadigrali Norvežane. Ekipi sta bili izenačeni le do izida 4:4, nato pa so bili gostitelji prvenstva ves čas v vodstvu, na premor so odšli s štirimi zadetki prednosti (16:12). Razliko so v drugem polčasu celo povišali na +6, a je na koncu Norvežanom to uspelo prepoloviti (31:28).

Do tretje zmage so domače vodili Nikola Karabatić, Kentin Mahe in Nedim Remili, vsak je zabil pet golov. Pri Norvežanih je bil najučinkovitejši Sander Sagosen, ki je dosegel sedem golov.

V skupini B, kjer tekmuje tudi Slovenija, pa tekma med Islandijo in Tunizijo ni dala zmagovalca (22:22). Pri Islandcih je Gylfi Sigurdsson dosegel pet golov, pri Tunizijcih pa je bil razpoložen Amine Bannour z osmimi goli.

Aktualni evropski prvaki, Nemci, so se poigrali s Čilom, že ob polčasu so vodili za 11 zadetkov, do konca pa so to razliko skorajda podvojili.

SVETOVNO PRVENSTVO

NEDELJSKI SPORED

SKUPINA A, 3. krog

FRANCIJA - NORVEŠKA 31:28 (16:12)

Mahe, Karabatić in Remili 5; Sagosen 7.

BRAZILIJA - JAPONSKA 27:24 (14:12)

Langaro 8, Chiuffa 6; Tokuda 7.

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 0 +30 6 NORVEŠKA 3 2 0 1 +3 4 BRAZILIJA 3 2 0 1 -8 4 RUSIJA 2 1 0 1 +6 2 POLJSKA 2 0 0 2 -6 0 JAPONSKA 3 0 0 3 -25 0

SKUPINA B, 3. krog:

ISLANDIJA - TUNIZIJA 22:22 (11:13)

Sigurdsson 5; Bannour 8, Boughanmi 5.

Lestvica: SLOVENIJA 2 2 0 0 +18 4 MAKEDONIJA 2 2 0 0 +13 4 ŠPANIJA 2 2 0 0 +11 4 ISLANDIJA 3 0 1 2 -7 1 TUNIZIJA 3 0 1 2 -9 1 ANGOLA 2 0 0 2 -26 0

SKUPINA C, 2. krog:

ČILE - NEMČIJA 14:35 (6:17)

Salinas, Feuchtmann E., Frelijj in Moll po 2; Dahmke in Kohlbacher 7, Gensheimer in Kuhn 4.

SAVDSKA ARABIJA - BELORUSIJA 26:29 (13:14)

Al-Salem 7; Puhovski 8, Karalek 6.

Lestvica: NEMČIJA 2 2 0 0 +25 4 HRVAŠKA 2 2 0 0 +8 4 BELORUSIJA 2 1 0 1 -1 2 ČILE 2 1 0 1 -17 2 MADŽARSKA 2 0 0 2 -7 0 SAVDSKA ARABIJA 2 0 0 2 -8 0

SKUPINA D, 2. krog:

ARGENTINA - ŠVEDSKA 17:35 (11:16)

Simonet 5; Zachrisson 7, Gottfridsson in Tollbring 5.



BAHRAJN - KATAR 22:32 (9:19)

Abdulqader 5; Madadi 8, Mallash 6.

Lestvica: ŠVEDSKA 2 2 0 0 +35 4 DANSKA 2 2 0 0 +18 4 KATAR 2 1 0 1 +8 2 EGIPT 2 1 0 1 -5 2 BAHRAJN 2 0 0 2 -27 0 ARGENTINA 2 0 0 2 -29 0

D. S.