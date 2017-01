Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jure Dolenec bo v Franciji eden izmed glavnih slovenskih adutov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Slovenci v Metzu pripravl... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski rokometaši za uvod ob 14. uri z Angolo

Danes tekme v skupinah A in B

12. januar 2017 ob 10:39

Metz - MMC RTV SLO

Angola je na papirju najlažji tekmec v skupini B in vse, razen visoke zmage slovenskih rokometašev na uvodu svetovnega prvenstva v Franciji, bi bilo veliko presenečenje.

Tekma se bo začela ob 14. uri. Prenos bo na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

"Angola je za vse nas velika neznanka. Več vemo o njeni močni ženski reprezentanci, upam, da moška selekcija nima te kakovosti. V vsakem primeru je naš cilj, da svetovno prvenstvo odpremo z zmago," je dejal slovenski selektor Veselin Vujović in dodal: "V Metzu nas v vsakem nadaljnjem krogu čakajo zahtevnejši tekmeci. Verjamem, da bomo iz tekme v tekmo odpravljali nekatere otroške bolezni znotraj ekipe. Mi se bomo proti Angoli potrudili po svojih najboljši močeh, pri nas ne bo nobenega podcenjevanja."

Novopečeni član Barcelone Jure Dolenec tudi pravi, da podcenjevanja ne sme biti: "V Metzu imamo ugoden razpored, saj se bomo najprej pomerili z Angolo, ki je vsaj na papirju najlažja tekmica, a je nikakor ne smemo podcenjevati. Lepo bi bilo turnir začeti z zmago in nato igro postopoma nadgrajevati. Afriških tekmecev ne poznamo, bržkone pa od njih lahko pričakujemo globoko in agresivno obrambo. Tovrstne ekipe so po navadi tudi zelo atletske in telesno dobro pripravljene. Po rokometnem znanju in izkušnjah smo pred njimi, tovrstne ekipe pa najlažje umiriš tako, da od prve minute prevzameš nadzor na igrišču in si priigraš nekaj golov zaloge ter tekmecu tako hitro uničiš misli o presenečenju."

Angola je doslej dvakrat nastopila na svetovnih prvenstvih. V Tuniziji 2005 je zasedla 20., dve leti pozneje v Nemčiji pa 21. mesto. Prvič je premagala Kanado, drugič Katar in Grenlandijo, sicer pa izgubljala z veliko razliko. Več uspehov je imela na afriških prvenstvih, predvsem v zadnjih petnajstih letih, ko se je vselej zvrstila od tretjega do šestega mesta. Na lanskem v Egiptu je zasedla bronasto kolajno za zlatim Egiptom in srebrno Tunizijo.

DANAŠNJE TEKME

Četrtek ob 14.00:

SLOVENIJA - ANGOLA (skupina B)



Ob 17.45:

MAKEDONIJA - TUNIZIJA (skupina B)



RUSIJA - JAPONSKA (skupina A)



Ob 20.45:

ŠPANIJA - ISLANDIJA (skupina B)



POLJSKA - NORVEŠKA (skupina A)

R. K.