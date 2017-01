SP v rokometu: Slovenija - Islandija (34' 12:11)

Islandci brez Arona Palmarssona

14. januar 2017 ob 12:14,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 15:39

Metz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu v Franciji igrajo drugo tekmo. Nasprotnik v Metzu je od 14.45 naprej Islandija.

Slovenija je tekmo začela v postavi Matevž Skok, Jure Dolenec, Gašper Marguč, Matej Gaber, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek in Darko Cingesar. Prvi zadetek za Slovenijo je dosegel Mačkovšek, ki je izenačil na 1:1, malo kasneje pa je za vodstvo poskrbel Miha Zarabec, ki proti Angoli zaradi udarca ni igral.

Gustavsson in Skok nizala obrambe

Slovenci bi se lahko odlepili, a je vratar Björgvin Gustavsson ubrani tri strele zapored, vključno s sedemmetrovko, Marguču. To so Islandci znali izkoristiti, tako da je Arnor Gunnarsson poskrbel za novo vodstvo (3:2). Marguč je v 15. minuti izenačil na 4:4. Obe ekipi sta precej grešili, tako da je bil izid nizek. V slovenski vrsti je bil na srečo razpoložen tudi vratar Skok.

Slovenci v končnici do +3

Srečanje je bilo tudi v nadaljevanju trdo in izenačeno, Blaž Janc pa je v 19. minuti poskrbel za 6:5. Malo kasneje je razpoloženi Mačkovšek s svojim tretjim golom zabil za 7:6. V 23. minuti pa vodstvo Slovenije s +2. Po lepi kombinaciji je zadel Matej Gaber. Slovenci bi lahko povedli s +3, a je veselje Juretu Dolencu preprečila vratnica. Končnica je pripadla Sloveniji, saj je z dvema zaporednima goloma Marka Bezjaka v zadnji minuti povedla z 11:8. Lepa razlika glede na to, da je bila tekma vseskozi izenačena.

Drugi del je Slovenija začela z Nikom Henigmanom, Vidom Kavtičnikom in Blažem Blagotinškom v postavi. Slovenci so zapravili dva napada, tako da so se Islandci približali le na -1 (10:11).

SKUPINA B, Metz, 2. krog

Danes ob 14.45:

SLOVENIJA - ISLANDIJA -:- (11:8)



Ob 17.45:

TUNIZIJA - ŠPANIJA

Ob 20.45:

ANGOLA - MAKEDONIJA

Lestvica: SLOVENIJA 1 1 0 0 +17 2 ŠPANIJA 1 1 0 0 +6 2 MAKEDONIJA 1 1 0 0 +4 2 TUNIZIJA 1 0 0 1 -4 0 ISLANDIJA 1 0 0 1 -6 0 ANGOLA 1 0 0 1 -17 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

T. J., A. V.